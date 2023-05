"Shopping Queen"-Kandidatin leistet sich gewaltigen Fauxpas und sorgt für Enttäuschung

Frankfurt am Main - Endspurt bei "Shopping Queen" in Frankfurt am Main. Nachdem Montagskandidatin Federica (31) noch immer die Spitzenposition (36 Punkte) für sich beansprucht, versuchte sich am Donnerstag Küken Virginia (22) an einer neuen Bestmarke zum Motto "Papas Partygirl! Hol' dir modische Unterstützung für eine wilde Partynacht!".