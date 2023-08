"Shopping Queen"-Kandidatin zu Beginn direkt am Motto vorbei: "Das ist alles nur kein Kimono"

Drei Kimonos wanderten mit in die Kabine, einer wurde gekauft, den Guido kommentierte mit: "Das ist alles, nur kein Kimono". Schade! Ein Strohhut, eine Clutch und ein Ring wanderten außerdem in den Einkaufskorb. Und weiter ging die Fahrt mit dem pinken Shopping-Mobil.

Los ging's für die 24-Jährige und ihre Begleitung Charline (27) mit 500 Euro Budget und etwas mehr als dreieinhalb Reststunden in einer Boutique in der Osterstraße.

Mit der Angst, dass den anderen Kandidaten nicht auffallen wird, dass es sich bei dem gewählten It-Piece nicht um einen Kimono handelt, beobachtete der Hamburger die erste Punktevergabe der Woche. Erster Fehler in seinen Augen: Die 24-Jährige trägt den "Strandumhang" geschlossen: "Kein Kimono dieser Welt lässt sich schließen", so Guidos erster Kommentar zum Look. Zwar habe sie das Motto eigentlich verfehlt, dennoch lobt er das Outfit letztendlich: "Es ist ein süßer Look!"

Wie erwartet fällt den anderen Kandidatinnen nicht auf, dass es sich nicht um einen Kimono handelt. Die einzige, die Kritik übte und sagte: "Das Kleid schreit förmlich: 'Ich bin billig'", war Kandidatin Lydia. Auch Hut und Stiefel gefielen ihr gar nicht.

Insgesamt erhielt die Denice als erste der Woche 35 Punkte und legt damit ordentlich vor. Wie die Konkurrenz die kommenden Outfits bewerten wird, seht Ihr jeden Tag ab 15 Uhr auf VOX oder jederzeit bei RTL+.