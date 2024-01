Darum gibt's bei Kandidatin Graschka Tränen im "Shopping Queen"-Mobil

Kassel - Da flossen bei Kandidatin Graschka (61) in der Woche aus Kassel dann doch tatsächlich ein paar Tränchen im "Shopping Queen"-Mobil.

Wie ein Wirbelwind legte Kandidatin Graschka (61) bei "Shopping Queen" in der Ausgabe vom Dienstag los. © RTL/Constantin Ent.

Aber alles der Reihe nach: "Hip in Ripp - zeige ein Outfit im angesagten Ripp-Strick" lautet das Motto in Guido Maria Kretschmers (58) Doku-Soap in der aktuellen Woche. Dieser Aufgabe stellte sich die flippige Graschka auf ihre ganz eigene Weise.

Denn die gebürtige Polin, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt, liebt Gold und Glitzer. Dementsprechend glücklich zeigte sich die 61-Jährige, als sie gleich im ersten Geschäft eine goldene Jacke in Ripp-Strick entdeckte! Da tanzte die manchmal nicht zu stoppende Graschka erst einmal durchs Geschäft.

Ein schwarzes Kleid ebenfalls in Ripp-Strick komplettierte dann den Hauptteil des Outfits. Also ging es weiter in die nächsten Läden, um Tasche, Schmuck und Schuhe zu besorgen - natürlich alles atemlos im Jogging-Tempo.

"Sie rennt und rennt, die hat Energie für Zwölf", kam Moderator Guido nicht mehr aus dem Staunen heraus. Auch Tochter Maxi (27), die Graschka als Shopping-Begleitung unterstütze, stand sichtlich unter Strom.

Dementsprechend war sie so richtig froh, als ihre Mutter mal für ein paar Minuten in der Drogerie verschwunden war, um Schmuck, Nagellack und Strumpfhose zu organisieren. "Schön, dass ich mal kurz alleine bin", schnaufte da Maxi erst einmal durch.