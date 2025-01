Telma überrascht alle! Wegen einer Konkurrentin geht sie aber trotzdem nicht in Führung

Köln - Am Donnerstag geht Telma (61) bei "Shopping Queen" auf Einkaufstour in Köln und verzichtet dabei auf den Joker, der in dieser Woche wahlweise gezogen werden kann. Dennoch präsentiert die Brasilianerin den vorläufig besten Look - zumindest laut Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59)!