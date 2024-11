Verona Pooth zu "Shopping Queen"-Kandidatin: "Mach dir einen Schlitz ins Kleid!"

Wer wird "Shopping Queen" des Jahres? Fünf ehemalige Gewinnerinnen des VOX-Formats treten in dieser Woche in Hamburg gegeneinander an.

Von Ella Krum

Hamburg - Wer wird "Shopping Queen" des Jahres? Fünf ehemalige Gewinnerinnen des VOX-Formats treten in dieser Woche in Hamburg gegeneinander an. Gesucht wird der "perfekte Red Carpet Look" für einen tatsächlich reellen Anlass, wie Moderator Guido Maria Kretschmer (59) den Kandidatinnen persönlich mitteilte.

Verona Pooth (56, Foto) gab Kandidatin Jessica eine Aufgabe. © RTL Die Siegerin darf mit Guido zusätzlich zu den 1000 Euro Preisgeld zusammen zum Deutschen Filmball in München. Als Erste die Chance, das Motto "Es kann nur eine geben! Kreiere den perfekten Red Carpet Look" am besten umzusetzen, hatte am Montag Jessica. Die 33-Jährige war im Januar als Shopping Queen in Frankfurt gekürt worden. Damals allerdings unter einem ganz anderen Motto: Großstadtsafari. Doch statt Boots und Hut hieß es diesmal Abendkleid mit Schlitz. Denn um die Kandidatinnen noch mehr herauszufordern, hatte jede von ihnen eine Promi-Patin. Shopping Queen "Shopping Queen": Konzept, Regeln, Fakten und Wissenswertes zur Teilnahme Bei Jessica war es Verona Pooth (56), die ihr vorgab, einen Schlitz ins Kleid zu machen und ihre "schönen Beine in Szene" zu setzen. Die Frankfurterin musste dabei direkt an Angelina Jolies (49) Outfit bei der Oscar-Verleihung 2012 denken und versuchte dieses so gut es geht nachzustylen. Bei ihr wurde es statt einem schwarzen jedoch ein dunkelgrünes Kleid für 350 Euro, das sie sich sogar extra noch abnähen ließ.

Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen": "So perfekt hat es noch nie eine gemacht"