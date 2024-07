Was ist da denn los? Guidos Favoritin wird nur Letzte bei "Shopping Queen"

Wiesbaden/Mainz - Normalerweise liegen die Meinungen von Moderator Guido Maria Kretschmer (59) und den Kandidatinnen bei " Shopping Queen " nicht allzu weit auseinander. In dieser Woche war es dann aber ausnahmsweise doch einmal so.

Heike (54) aus Eppstein bei Wiesbaden bekam das Thema "Safari" zugelost. © RTL/Constantin Ent.

Die Doku-Soap kam in dieser Woche aus den beiden sich am Rhein gegenüberliegenden Landeshauptstädten Mainz (Rheinland-Pfalz) und Wiesbaden (Hessen).

Passend zur Ferienzeit lautete das Motto "Fashion-Fernweh". Auf einem "Glücksrad" waren unterschiedliche Urlaubs-Themen wie Yachturlaub, Wellness oder Städtetrip nach Ibiza aufgereiht. Per Dreh bekam jede Kandidatin dann ihr Motto zugeteilt.

In der Finalfolge, die am heutigen Freitag ausgestrahlt wird, war nun Heike (54) aus Eppstein bei Wiesbaden an der Reihe. Heike war erst zur dritten Episode spontan eingestiegen, nachdem Kandidatin Silke (49) nach dem ersten Tag wegen persönlicher Gründe passen musste.

Heike hatte mit "Safari" eigentlich ein recht dankbares Thema gefunden und auch kein Probleme dabei, sich mit ihrer Tochter und Shopping-Begleitung Fritzi (20) während einer recht entspannt verlaufenden Einkaufs-Tour ein schickes und gleichzeitig Safari-taugliches Outfit zusammenzustellen.

Die Basis bildete ein bequemes, champagnerfarbenes Kleid mit passenden Schal, Gürtel, Hut und Boots. "Eine feine Frau, die auf Safari geht", urteilte Guido begeistert.