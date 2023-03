TV-Detektiv hinterlässt nach Mordfall mysteriösen Zettel: "Kein Wort zu den Bullen"

Köln – Der Kölner Kneipenbesitzer Micky Jungherz liegt leblos hinter seiner Theke - ermordet. Der Verdacht fällt auf einen abgehalfterten Privatdetektiv, doch als dieser plötzlich untertaucht, müssen die " SOKO Köln "-Ermittler alle Hebel in Bewegung setzen, um den komplexen Fall zu lösen.

Gerade steht Micky Jungherz (Rolf Berg, 65) noch hinter der Theke seiner Kneipe, dann ist er plötzlich tot! © ZDF/Martin Rottenkolber

Wie sein Nachname bereits vermuten lässt, ist Kneipen-Inhaber Micky (gespielt in Rolf Berg, 65) im Herzen jung geblieben. Umso größer ist der Schock, als er tot aufgefunden wird. Die Obduktion ergibt, dass er mit einem Mittel, welches normalerweise zum Einschläfern von Tieren verwendet wird, ermordet wurde.

Als die Ermittler hören, wer am selben Abend in Jungherz' Kneipe zu Besuch war, werden sie sofort hellhörig, denn mit "Berufs-Schnüffler" Fritz Bukowski (Martin Feifel, 58) hatten sie bereits in einem früheren Fall zu tun.

Bukowski und Jungherz waren alte Bekannte, hatten sich nach Aussage des Detektivs jedoch zwei Jahre lang nicht gesehen. "Wir haben uns auseinandergelebt", erklärt Bukowski. Dass er ausgerechnet am Abend von Jungherz' Tod in der Kneipe erschien, bringt ihn auf der Liste der Verdächtigen ganz nach oben.

Doch dann verschwindet Bukowski plötzlich spurlos! Nur eine mysteriöse Nachricht hat der Privatermittler hinterlassen...