Mord, Totschlag und eine neue Liebe? Die neue Staffel SOKO Leipzig startet am ...

Das "SOKO-Leipzig"-Team ermittelt ab September wieder. © ZDF/Uwe Frauendorf

Es wird wieder ermittelt in Leipzig: Am 1. September startet die neue und gleichzeitig schon 24. Staffel von "SOKO Leipzig", bestätigte der Sender am heutigen Freitag.

Dann bringen die Kommissare Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 53), Jan Maybach (Marco Girth, 53), Kim Nowak (Amy Mußul, 32) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) in 25 Fällen wieder Licht ins Dunkel.

Auch der bei den Zuschauern beliebte, etwas nerdige Laborant Lorenz Rettich (Daniel Steiner) wird wieder zu sehen sein.

Und es dürfte für alle Beteiligten spannend werden: "Die Spuren führen sie unter anderem ins Boxer-Milieu, in ein Poledance-Studio, undercover zu einer historischen Völkerschlacht-Nachstellung und zu einer 'Elfen'-Community", heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Auch verschiedene Gast-Darsteller werden in der 24. Staffel zu sehen sein, darunter "SOKO Wismar"-Darstellerin Claudia Schmutzler (56) sowie Martin Feifel (59), bekannt aus diversen TV-Filmen und -Serien wie beispielsweise "Der Bergdoktor" und "Tatort".