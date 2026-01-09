"SOKO Leipzig" im Doppelpack! Umstrittener Chirurg tot im Auto gefunden - War es Rache?
Leipzig - Am Freitagabend dürfen sich die ZDF-Zuschauer auf gleich zwei brandneue Folgen "SOKO Leipzig" freuen. Während in der Episode "In den Augen der Anderen" ein angesehener Chirurg dran glauben muss, geht es in "Träumer" um die Tücken der Social-Media-Welt.
Als das Leipziger SOKO-Team bei der Leiche des Mediziners ankommt, scheint die Sache auf den ersten Blick klar zu sein: Suizid durch Kohlenmonoxid-Vergiftung. Oder etwa doch nicht?
Neben einer versteckten Platzwunde am Hinterkopf sind auch im Mund von Christoph Kantor (Johannes Quester, 44) Auffälligkeiten erkennbar. Die wahre Todesursache: mechanische Erstickung! "Also doch kein Suizid", schlussfolgern Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) und Jan Maybach (Marco Girnth, 55). "Es sollte wohl nur so aussehen."
Schnell kristallisieren sich Tatverdächtige heraus. Da wäre zum einen die Ex-Gattin des Toten (Liza Tzschirner, 38), mit der er sich erst kürzlich um das Sorgerecht der beiden Kinder gestritten hatte. Andererseits gibt es einen rachsüchtigen Mann, der seine Frau bei einer von Kantor durchgeführten Operation verloren hat. Oder hat etwa eine dritte Partei ihre Finger im Spiel?
Der zweite Fall des "SOKO Leipzig"-Abends dreht sich unterdessen um den ermordeten Influencer Leon Barsch (Manuel Kandler, 28), der einst gemeinsam mit seinen zwei Kumpels als "EarlyBoys" Berühmtheit erlangte.
Doch wie die Ermittler herausfinden, glänzt das Leben in der Social-Media-Bubble hinter den Kulissen doch nicht annähernd so hell, wie man vielleicht zunächst vermuten will.
SOKO Leipzig, Folgen "In den Augen der Anderen" und "Träumer": Lohnt sich das Einschalten?
Jein. Den Zuschauern werden diesmal zwei im Großen und Ganzen sehr geradlinige Kriminalfälle präsentiert, ohne viel Schnickschnack, dafür aber mit interessanten Charakteren. Erfahrenen Krimi-Guckern sollte es nicht sonderlich schwerfallen, die jeweiligen Täter schnell zu identifizieren.
Während in "Träumer" zwar ein modernes Thema als Kernstück gewählt wurde, verläuft die Story leider recht vorhersehbar und oberflächlich. So richtig viel Spannung kommt da nicht auf.
Viel interessanter kommt hingegen "In den Augen der Anderen" daher, da nach und nach eine gesellschaftlich relevante und wichtige Debatte in den Fokus rückt. Dadurch geht der Fall rund um den ermordeten Chirurgen mit viel mehr Emotionalität einher. Es lohnt sich!
Die 14. und 15. Folge der 13. Staffel "SOKO Leipzig" mit den Titeln "In den Augen der Anderen" und "Träumer" seht Ihr am Freitag ab 21.15 Uhr im ZDF oder jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
