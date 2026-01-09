"SOKO Leipzig" im Doppelpack! Umstrittener Chirurg tot im Auto gefunden - War es Rache?

Leipzig - Am Freitagabend dürfen sich die ZDF-Zuschauer auf gleich zwei brandneue Folgen " SOKO Leipzig " freuen. Während in der Episode "In den Augen der Anderen" ein angesehener Chirurg dran glauben muss, geht es in "Träumer" um die Tücken der Social-Media-Welt.

Antonia Kantor (Liza Tzschirner, 38), die Ex-Frau des Toten, verhält sich in den Augen der Ermittler ziemlich verdächtig. © ZDF/Steffen Junghans

Als das Leipziger SOKO-Team bei der Leiche des Mediziners ankommt, scheint die Sache auf den ersten Blick klar zu sein: Suizid durch Kohlenmonoxid-Vergiftung. Oder etwa doch nicht?

Neben einer versteckten Platzwunde am Hinterkopf sind auch im Mund von Christoph Kantor (Johannes Quester, 44) Auffälligkeiten erkennbar. Die wahre Todesursache: mechanische Erstickung! "Also doch kein Suizid", schlussfolgern Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) und Jan Maybach (Marco Girnth, 55). "Es sollte wohl nur so aussehen."

Schnell kristallisieren sich Tatverdächtige heraus. Da wäre zum einen die Ex-Gattin des Toten (Liza Tzschirner, 38), mit der er sich erst kürzlich um das Sorgerecht der beiden Kinder gestritten hatte. Andererseits gibt es einen rachsüchtigen Mann, der seine Frau bei einer von Kantor durchgeführten Operation verloren hat. Oder hat etwa eine dritte Partei ihre Finger im Spiel?

Der zweite Fall des "SOKO Leipzig"-Abends dreht sich unterdessen um den ermordeten Influencer Leon Barsch (Manuel Kandler, 28), der einst gemeinsam mit seinen zwei Kumpels als "EarlyBoys" Berühmtheit erlangte.

Doch wie die Ermittler herausfinden, glänzt das Leben in der Social-Media-Bubble hinter den Kulissen doch nicht annähernd so hell, wie man vielleicht zunächst vermuten will.