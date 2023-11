Panik an Badesee: Hat ein Riesenwels einen Schwimmer ertränkt?

Wismar - Im Neuklostersee soll ein Riesenwels leben und sein Unheil treiben. Wolfgang, der Würger, wie der angebliche Monsterfisch genannt wird, soll einen Hund auf dem Gewissen haben. Und nun ist auch ein Mann verschwunden. Die " SOKO Wismar " ist in Alarmbereitschaft!

Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck untersucht die Leiche. © ZDF/Meyerbroeker

Ob der aktuellen Nachrichtenlage, die sie als Sommerloch-Geschichte bezeichnen, amüsiert sich das Kommissariat um Jan-Hinrich Reuter (gespielt von Udo Kroschwald, 68), Karoline Joost (Nike Fuhrmann, 48), Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, 45), Paula Moorkamp (Stella Hinrichs, 32) und Eddi Jansons (Gustavs Gailus, 30).

Als sie über den verschwundenen Hund, immerhin ein Deutsch Drahthaar und kein Schoßhündchen, erzählen, kommt die Meldung eines verschollenen Mannes dazu. Auch er soll zuletzt in besagtem Neuklostersee gewesen sein.

Alexander Gehrmann (Nikolaij Janocha, 39) hatte die Polizei alarmiert, da er seinen Bruder Jonas Gehrmann (Rasmus Max Wirth, 35) vermisst. Dessen Kleidung wird am Ufer gefunden.

Zuletzt habe er seinen Bruder, der im selben Haus wohnt, am Nachmittag tags zuvor am See gesehen, um die Arbeit im gemeinsamen Foodtruck zu übernehmen.

Und: Der angeblich vom Riesenwels verschlungene Hund gehörte Alexanders Frau Cindy (Lena Sophie Vix, 37). Kuriose Umstände!