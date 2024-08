Wegen Sächselns ein "schwerer Sprachfall": Dresdner spielt Hauptrolle in "Sturm der Liebe"

Dresden/München - Seit Ende des vorigen Jahres lässt er täglich um 15.10 Uhr in der ARD die Zuschauerherzen höherschlagen: Martin Walde (37) spielt in " Sturm der Liebe " Vincent Ritter, einen der beiden Traummänner, die um die Liebe von Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 26) kämpfen. Im TAG24-Interview verrät der Dresdner , warum er auf der Schauspielschule extra viele Hausaufgaben bekommen hat.

Die große Liebe von Ana und Vincent "darzustellen, ist natürlich immer mit viel Dramatik und tiefen, schweren Gefühlen verbunden. Das durch Comedy-Szenen auflockern zu können, in denen man sich gegenseitig ein bisschen auf die Schippe nimmt, ist schon viel wert."

Ein bisschen davon kann er beim Sturm ausleben - in den lustigen Szenen zwischen seiner Figur Vincent und Erik (Sven Waasner, 44).

"Ich war 2016 im Dresdner 'Tatort' und dort hat niemand außer die Figur von Martin Brambach gesächselt, obwohl die Charaktere geborene Dresdner sein sollen", erinnert er sich. "Gerade in Sachsen wird viel im Dialekt gesprochen und deshalb finde ich es sehr schade, wenn das nicht so im Fernsehen gezeigt wird."

Seines Erachtens ist sein Heimatdialekt in der deutschen Fernsehlandschaft unterrepräsentiert.

Und so ging es für ihn auf die Filmschauspielschule Berlin. "Für zwei Semester kam ich in eine Klasse für schwere Sprachfälle. Dort waren überwiegend Schwaben und Sachsen dabei. Da haben wir extra viele Hausaufgaben bekommen, um Hochdeutsch zu reden."

"Meine Eltern hätten es zwar gut gefunden, wenn ich nach dem Abitur erst etwas Richtiges lerne", schildert Walde. "Aber sie haben auch gesagt: 'Wenn dein Herz für die Schauspielerei schlägt, dann wirst du dich sowieso immer fragen: Was wäre gewesen, wenn? Also mach' es doch einfach. Entweder du hast damit Erfolg oder nicht. Dann kannst du immer noch etwas anderes machen.'"

Einmal konnte Vincent schon das Herz seiner Angebeteten erobern. © ARD/WDR/Christof Arnold

Auf der anderen Seite könne er auch verstehen, "dass die Dialoge für alle verständlich sein sollen, aber man könnte eine angesächselte Sprache verwenden."

"Ich finde, wenn man regionale Produktionen umsetzt, sollte man immer ein paar Rollen dabei haben, die den Spirit des Dialekts tragen", sagt er.

Nicht anders ist es bei "Sturm der Liebe": Hildegard (Antje Hagen, 86) und Alfons Sonnbichl (Sepp Schauer, 75) sprechen nur Bairisch, "aber so, dass man es noch versteht", so Walde. "Gerade bei Formaten, die zum Beispiel durch Landschaftsbilder betonen, in welcher Region die Geschichte spielt, muss man das auch sprachlich zeigen."

Deshalb ist für die Zukunft sein ganz großer Traum: "Seit ich diesen Beruf ausübe, wünsche ich mir, einen richtigen Ur-Sachsen spielen zu dürfen, und mein Dresdner Sächsisch vor der Kamera auszupacken." Gern auch in einem Kinofilm.

Wäre da nicht ein Problem: "In den Köpfen von den Filmbesetzern bin ich Seriendarsteller und in dieser Branche ist das mehr oder weniger ein Stempel. Es ist sehr schwer, das Genre zu wechseln. Natürlich wäre ich auch gern Filmschauspieler. Man sollte Serienschauspielern, die täglich so routiniert und auch unter Druck arbeiten können, auch die Chance geben, zum Film zu gehen."