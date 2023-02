"Sturm der Liebe": Dresdner steigt bei ARD-Telenovela aus!

Joachim Lätsch (66) verkörperte 16 Jahre lang den Chefkoch Andre Konopka in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". © Ursula Düren/dpa

Wie TAG24 aus Produktionskreisen erfuhr, macht der gebürtige Dresdner nach 16 Jahren Schluss und verlässt "Sturm der Liebe".

In der ARD-Telenovela wird sein Weggang damit begründet, dass Chefkoch André Konopka zu seinem Sohn auf ein Weingut in Südafrika zieht, um dort ein Restaurant zu eröffnen.

In der Realität hat der 66-Jährige aber andere Gründe: So wolle er gern noch mal in andere Rollen schlüpfen oder sich sogar in der Regie ausprobieren.

Der gelernte Maschinen- und Anlagemonteur, der mit seiner Familie mittlerweile im bayerischen Murnau lebt, war bereits seit 2007 bei der beliebten TV-Serie dabei.

Als Hotel-Koch vom "Fürstenhof" erlebte er in seiner Rolle als André Konopka viele Dramen, entkam sogar seinem Serientod.