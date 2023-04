"DSDS" geht weiter, doch ein anderes RTL-Format kehrt nicht zurück

Am morgigen Samstag steht das Finale der 20. Ausgabe von "DSDS" an. Zur Überraschung aller, ließ Pop-Titan Dieter Bohlen (69) in der ersten Live-Show, die Bombe platzen , dass es 2024 eine weitere Staffel geben wird.

Denn nachdem sich der Kölner Sender dafür entschied, für die eigentlich letzte Staffel, Pop-Titan Bohlen wieder in die Jury zu holen, gingen die Einschaltquoten wieder in die Höhe. "Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen", so Inga Leschek, neue Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+.

Wie RTL das Abendprogramm in der zweiten Jahreshälfte ohne "Das Supertalent" gestalten will, ist jedoch noch offen.

"Wir haben eine ganze Reihe von Events und großen Familienshows auf dem Tisch, die wirklich vielversprechend sind", ließ der damalige RTL-Geschäftsführer Henning Tewes die Zuschauer wissen.