Ex-"Tagesschau"-Sprecherin mit beunruhigender Prognose für die Nachrichtensendung

Hamburg - Als Dagmar Berghoff (83) am 16. Juni 1976 ihre erste Pressekonferenz gab, war die Resonanz von Radio, Fernsehen, Agenturen und Zeitungen riesig.

Dagmar Berghoff (83) gibt eine Prognose für die Zukunft der "Tagesschau" ab. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Der Grund für den Medienrummel: Am selben Tag, also vor fast genau 50 Jahren, las die gelernte Schauspielerin, Moderatorin und Sprecherin um 16 Uhr die Nachrichten für die "Tagesschau" vor - als erste Frau in der Geschichte der seit 1952 laufenden Top-Nachrichtensendung der ARD.

"Man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das ein absolutes, wirklich meldewürdiges Ereignis", sagt Berghoff der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Noch immer hat die 83-Jährige die rauchig-erotisch klingende Stimme, die ihr schnell Markenzeichen wurde.

Dennoch fügt sie eine klare Prognose an: "Den Beruf des Tagesschau-Sprechers wird es in Zukunft nicht mehr geben", erklärt die up to date wirkende Mediendame der dpa, "sondern ausschließlich Journalisten, die als Moderatoren eingesetzt werden." Längst gebe es ja auch keine Off-Sprecher mehr.

Dafür viel mehr Bilder, die zudem schneller geschnitten würden als früher – ganz den Vorlieben beim modernen Medienkonsum geschuldet.