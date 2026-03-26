Susanne Daubner feiert 65. Geburtstag: Kollege gerät ins Schwärmen

Hamburg - Fast schon ein Nationalfeiertag: Am Donnerstag hat " Tagesschau "-Urgestein Susanne Daubner Geburtstag, sie wird 65 - Grund genug für Jens Riewa (62), ein Loblied auf seine Kollegin zu singen.

"Tagesschau"-Urgestein Susanne Daubner feiert am Donnerstag ihren 65. Geburtstag. (Archivfoto) © Instagram/tagesschau

Auf seinem Instagram-Kanal schrieb der Nachrichtensprecher zu einem gemeinsamen Schnappschuss der beiden: "Das kann ja gar nicht sein, dass Du 65 wirst. Wir haben doch gerade Deinen 60. gefeiert und bis in die Puppen getanzt. Das war toll."

Anschließend erinnerte sich Riewa zurück: "Wir haben gemeinsam beim Radio in Berlin angefangen, vor fast 40 Jahren. Wir teilten uns die beste Sprecherzieherin der Welt, der wir eine Ausbildung verdanken, die für viele Jahrzehnte in Sprecherberuf reichte. Vieles sollte wohl einfach sein."

Später, nach Daubners Flucht in den Westen, hätten sich die beiden dann zufällig in der Landeshauptstadt wiedergetroffen. "Ich war da schon beim ORB und holte Dich dazu. Wie auch Jahre später bei der Tagesschau", blickte der 62-Jährige zurück.

Dort wurde die Ostdeutsche unter anderem mit ihrer jährlichen Darbietung des "Jugendwort des Jahres" zur Kultfigur. "Heute bist Du der Nation nahezu heilig, Du einst wie keine andere die Generationen", schwärmte Riewa.