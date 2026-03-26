Susanne Daubner feiert 65. Geburtstag: Kollege gerät ins Schwärmen
Hamburg - Fast schon ein Nationalfeiertag: Am Donnerstag hat "Tagesschau"-Urgestein Susanne Daubner Geburtstag, sie wird 65 - Grund genug für Jens Riewa (62), ein Loblied auf seine Kollegin zu singen.
Auf seinem Instagram-Kanal schrieb der Nachrichtensprecher zu einem gemeinsamen Schnappschuss der beiden: "Das kann ja gar nicht sein, dass Du 65 wirst. Wir haben doch gerade Deinen 60. gefeiert und bis in die Puppen getanzt. Das war toll."
Anschließend erinnerte sich Riewa zurück: "Wir haben gemeinsam beim Radio in Berlin angefangen, vor fast 40 Jahren. Wir teilten uns die beste Sprecherzieherin der Welt, der wir eine Ausbildung verdanken, die für viele Jahrzehnte in Sprecherberuf reichte. Vieles sollte wohl einfach sein."
Später, nach Daubners Flucht in den Westen, hätten sich die beiden dann zufällig in der Landeshauptstadt wiedergetroffen. "Ich war da schon beim ORB und holte Dich dazu. Wie auch Jahre später bei der Tagesschau", blickte der 62-Jährige zurück.
Dort wurde die Ostdeutsche unter anderem mit ihrer jährlichen Darbietung des "Jugendwort des Jahres" zur Kultfigur. "Heute bist Du der Nation nahezu heilig, Du einst wie keine andere die Generationen", schwärmte Riewa.
Jens Riewa singt Loblied auf Geburtstagskind Susanne Daubner
Susanne Daubner und Jens Riewa haben "noch so viel vor"
Trotz ihres inzwischen fortgeschrittenen Alters würde es niemand wagen, Daubner "Oma" zu nennen, witzelte der 62-Jährige - genau das sei die Nachrichtensprecherin aber eigentlich sehr gerne.
"Du hast den Status erreicht, selbst entscheiden zu dürfen, wann es genug ist. Möge es noch dauern. Wir haben noch so viel vor", unterstrich Riewa.
Seine Lobeshymne und ganz persönliche Widmung schloss der "Tagesschau"-Sprecher mit den Worten: "Fühl Dich umarmt, liebe Susanne, und alles Gute zum Geburtstag, Dein Chefsprecherchen."
Ob das Geburtstagskind die herzlichen Zeilen ihres Kollegen auch lesen wird? Unklar, denn Daubner "hat es nicht mit Social Media", wie Riewa erklärte. Er arbeite daran, das zu ändern, so der Nachrichtensprecher schmunzelnd zum Abschluss.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa