Fundstück aus der Vergangenheit: Jens Riewa überrascht mit kultigem TV-Moment

Hamburg - Seit 2021 ist Jens Riewa (62) Chefsprecher der " Tagesschau ". Teil des Teams ist der Moderator allerdings bereits seit über 30 Jahren. Seit dem 6. September 1995 spricht Riewa die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung.

Jens Riewa (62) hat in den 90ern eine Unterhaltungsshow moderiert. © Bildmontage: ARD-Tagesschau/NDR/dpa, Instagram/jensriewaoffiziell

Doch die "Tagesschau" ist nicht das einzige TV-Projekt in seiner Karriere als Moderator. Was viele nicht wissen: In den 90er Jahren stand der gebürtige Lübbenauer für eine Unterhaltungs-Show vor der Kamera!

Von 1994 bis 2001 moderierte Riewa insgesamt 67 Ausgaben der "Deutschen Schlagerparade".

"War eine tolle Zeit", schreibt Riewa auf Instagram zu einem Videoausschnitt seiner Moderationszeit bei der Schlagerparade. Mit dunkelblondem, vollem Haar, knallgelbem Shirt und lässiger Hose beginnt Riewa in dem Rückblick seine Ansprache.

"Entsetzen und höfliches Gähnen auf der einen Seite und schiere Begeisterung auf der anderen Seite. Die Nation war vor ein paar Wochen schier gespalten, als Dieter Bohlen und Thomas Anders bekannt gaben, dass sie nach 11 Jahren der Trennung sich erneut das Jawort geben", witzelte Riewa in seiner Moderation und bezog sich dabei auf das Comeback von Modern Talking 1998.