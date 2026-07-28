Ganz schräg! Tagesschau-Ikone trällert plötzlich los

Hamburg - Kein "Jugendwort des Jahres" ohne Susanne Daubner (65)! Die diesjährige Auswahl hat die Tagesschau -Ikone allerdings aufs Glatteis geführt.

Susanne Daubner (65) musste bei der diesjährigen Wahl die Kopfstimme auspacken. © Ulrich Perrey/dpa

Wer am Dienstagmorgen den Instagram-Account der Tagesschau besucht hat, der wollte seinen Augen - oder eher seinen Ohren - nicht trauen.

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres steht an, und die zehn Finalisten der Jury des Langenscheidt-Verlags wurden veröffentlicht.

Traditionell hat Daubner die Vorstellung seitens der Nachrichtensendung übernommen und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit einen der denkwürdigsten Momente der alljährlichen Wahl geschaffen.

"Du bist gut genuuuug", trällert die 65-Jährige, so schräg, dass auch sie selbst das Gesicht verziehen muss.

Zu der Passage des viralen Songs des Produzentenduos Kitschkrieg mit Blumengarten und Shirin David gibt es bereits zahllose Memes. Daubner dürfte ein weiteres geschaffen haben.

Mit Sicherheit nicht die Sternstunde der Nachrichtensprecherin und in den sozialen Medien normalerweise ein gefundenes Fressen für Hater.

Doch wohl dem, der einen Ruf wie Daubner genießt. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie: "Ich werde diese Frau niemals nicht lieben", "Wie sympathisch willst du sein?" oder einfach nur "Legendär!".