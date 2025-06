Sprecher verraten Geheimnisse: So sieht es hinter dem "Tagesschau"-Pult aus

Susanne Daubner (64) zeigt, was sich hinter dem "Tagesschau"-Pult befindet. © Bildmontage: Screenshots Instagram/tagesschau

Gemeint ist ein kleines Kästchen am Boden hinter dem Sprecher-Pult, welches in einer 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau zu sehen war, als die 64-Jährige die Sendung moderierte.

Auslöser war ein Video des Influencers und Psychologen Leon Windscheid (36).

"Ich dachte erst, ich habe das nicht richtig gesehen. Aber ich habe jetzt dreimal zurückgespult und rangezoomt", so der Influencer in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. "Susanne Daubner lädt da ganz lässig ihr iPhone hinterm Tagesschau-Tresen", behauptet der Ex-"Wer wird Millionär"-Gewinner ganz überzeugt in seinem Video weiter.

Ob der 36-Jährige mit seiner Beobachtung tatsächlich richtig liegt? Um die Verwirrung aufzuklären, erläutert Daubner in ihrem Statement-Video weiter: "Also wenn ich mein Handy tatsächlich mal mit ins Studio nehmen würde, dann werde ich es garantiert nicht auf den Fußboden legen", so die Moderatorin.

Dafür gebe es eine extra Schublade hinter dem Tresen, worin sich auch Dinge wie eine Haarbürste oder ein Spiegel befinden, zeigt die Sprecherin. Was hat es also mit dem mysteriösen Kästchen am Boden auf sich?

Auch dazu hat Daubner eine Antwort: "Das da unten ist tatsächlich das Pedal, mit dem ich den Teleprompter bediene in kürzeren Nachrichtensendungen", so die 64-Jährige. In längeren Sendungen, wie zum Beispiel der 20-Uhr-Sendung, gebe es eine Sekretärin, welche den Teleprompter bedient und mit in der Regie sitzt.