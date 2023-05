"Fakt ist!": Wohin mit den vielen Flüchtlingen?

"Fakt ist!"-Moderator Andreas F. Rook (57) vom MDR. © MDR

Es ist so weit: Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) ruft am 10. Mai die Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidenten-Brigade aller Bundesländer zu sich.

Das Problem muss also "drängend sein", wie der MDR schreibt, ein Gipfeltreffen ist also dringlich.

Beim Treffen der Politiker soll's um die stark gestiegenen Flüchtlingszahlen gehen. Denn: Städte und Landkreise stöhnen seit Monaten aufgrund der Asylsuchenden.

Daher fragt "Fakt ist!" aus Dresden "Wohin mit den vielen Menschen?"

Es fehle nicht nur Wohnraum. Kitas und Schulen - und damit auch das Personal - sind mehr als überlastet. Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet mehr und mehr.

Ein krasses Beispiel: 40 Erstklässler in einer Ludwigshafener Schule sind versetzungsgefährdet - Lehrer seien "kaputt". Die Gräfenauschule im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist eine Schwerpunktschule samt zusätzlichen Förderlehrern. Dass der derzeitige Zustand an der Schule höchst problematisch ist, hat Schulleiterin Barbara Mächtle schonungslos offengelegt. 450 Kinder würden an der Schule unterrichtet werden, 98 Prozent davon mit Migrationshintergrund ...

Daher fragt die MDR-Redaktion von "Fakt ist!": "Sind all diese Probleme einfach mit mehr Geld vom Bund zu lösen? Oder müssen wir unsere Flüchtlings- und Asylpolitik ändern?"

Auch der "Ruf nach Obergrenzen für die Aufnahme von Asylsuchenden" werde immer lauter. Forderungen nach konsequenter Abschiebung abgelehnter Asylbewerber werden laut.