Kristina Vogel in der "NDR Talk Show": "Unfall war ein Geschenk für mich"

In der "NDR Talk Show" verriet der ehemalige Sport-Star allerdings, dass der folgenschwere Unfall für sie wie eine Art Befreiung war. "Ich war 18 Jahre lang Bahnrad-Sportlerin, war 17-fache Weltmeisterin, Olympiasiegerin", erklärte sie. "Es war dann mittlerweile so, dass ich mich so krass unter Druck gesetzt gefühlt habe, dass ich mich beim Sieg nicht gefreut, sondern nur gedacht habe, zum Glück habe ich wieder allen gezeigt, dass ich keine Eintagsfliege bin."

Seit dem Unfall im Jahr 2018 sitzt die mittlerweile 32-Jährige im Rollstuhl. © Jörg Carstensen/dpa

Der Unfall im Jahr 2018 war allerdings so etwas wie ein Exit für sie. "Ich war an dem Tag, als ich den letzten WM-Titel geholt habe, kurz vor einer Depression", gab sie in der Talk-Runde zu. "Ich hätte mir nach dieser WM mentale Hilfe holen müssen."

Die Sportlerin sei in einer Welt groß geworden, in der es mentale Probleme einfach nicht gab. Sie musste perfekt sein, und das jeden Tag. "Aber man ist nicht jeden Tag perfekt", stellte die 32-Jährige klar. "Dieser Unfall war echt ein Geschenk für mich, da auszubrechen und so stolz auf meine Karriere zu sein, wie ich es in meiner Karriere niemals gewesen bin."

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber der Unfall hat ihr Leben zum Positiven verändert.

Und ganz abgeschlossen hat sie mit dem Sport auch nicht. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio war Vogel als TV-Expertin unterwegs.