"maischberger": Gästeflaute? Nur ER ist heute im Einzelgespräch!

Berlin - Sandra Maischbergers (56) zweimaliger Wochentalk kommt fast immer mit zwei Einzelgesprächen daher. Am heutigen Mittwoch ist "nur" einer geladen: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (57). Es geht um die Wahlen in der Türkei am kommenden Wochenende.

Moderatorin Sandra Maischberger (56) führt heute "nur" ein Einzelgespräch. © WDR/Thomas Kierok

Während am gestrigen Dienstag mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) und Bundespräsident a. D. Joachim Gauck (83) zwei Politiker im Talk-Rund sprachen, darf Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) offenbar länger ran.

Denn es stehen "historische Wahlen in der Türkei" an: Präsident Recep Tayyip Erdoğan (69) könnte nach 20 Jahren an der Macht abgewählt werden. Daher stellt Moderatorin Sandra Maischberger folgende Fragen: "Würde der Präsident eine Niederlage akzeptieren? Welche Folgen hätte ein Machtwechsel?"

Auffällig auch in Deutschland: Erdogan macht auch in deutschen Städten seinen Wahlkampf. So in Nürnberg. Hier tauchten Wahlplakate von Präsident Erdoğan auf, was heftige Kritik und Empörung als Konsequenz hatte. Die CDU-Fraktion wollte "so etwas im Südwesten auf keinen Fall sehen" - und pochte auf die Umsetzung des Wahlkampfverbots.



Wie also steht Cem Özdemir zum Thema "Wahlen in der Türkei"?