Ermittler-Duo ist sich einig: Dieser Tatort war ein Flop

München - 100 Folgen und 35 Jahre: Damit endet eine Ära für die beiden Darsteller Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die als Batic und Leitmayr jahrelang Mordfälle im Münchner Tatort aufklärten und zu den dienstältesten Ermittlern der Krimireihe gehören.

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) arbeiten seit 35 Jahren zusammen und wurden mit dem Ehrenpreis des "Blauen Panthers" ausgezeichnet. © Felix Hörhager/dpa

Bei so einer langen Karriere gab es Höhen und Tiefen - auch in Bezug auf die Qualität der Tatort-Folgen. Was gefällt und was nicht - da seien sich beide immer einig gewesen, sagten die Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur.

"Da schlagen unsere Herzen im Gleichklang", betonte Nemec. Die Folge "Gesang der toten Dinge" etwa gehöre zu den Flops. Und bei "Ein Sommernachtstraum" sei das Drehbuch "miserabel" gewesen. In Summe zeigte sich das Ermittler-Duo jedoch zufrieden.



Anerkennung gab es auch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er zeichnete die Schauspieler im Oktober 2025 mit dem Ehrenpreis des "Blauen Panthers" aus.

Nemec und Wachtveitl ist bei ihrer Arbeit wichtig, was das Publikum denkt, denn: "Wir machen's ja für die Leute", erklärt Wachtveitl. "Was wir machen, muss einfach den Leuten was geben."