Jasna Fritzi Bauer packt über ihre Tatort-Rolle aus: "Ich wäre gerne nicht so hart"

Hamburg/Bremen - Ein Mord im Studenten-Milieu muss aufgeklärt werden. Und das auf einem schmalen Grat zwischen Zivilcourage und kollektiver Schuld. Die Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) und Linda Selb (Luise Wolfram, 37) haben im neuen Bremer "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" wieder alle Hände voll zu tun. Im Gespräch mit TAG24 berichtet Jasna Fritzi Bauer von den Dreharbeiten und teilt persönliche Eindrücke.

Jasna Fritzi Bauer (36) ist in der Rolle der Ermittlerin Liv Moormann im neuen Bremer Tatort "Wenn man nur einen retten könnte" zu sehen. © Radio Bremen/Magdalena Stengel

TAG24: Eigentlich ermitteln in Bremen Liv und Linda. Letztere wird zu Beginn des Films verletzt. An Livs Seite rückt daraufhin KDD-Kollege Patrice Schipper (Tijan Njie, 34), der sie bei den Ermittlungen unterstützt. Hat dich die neue Teamkonstellation in deiner Vorbereitung auf den Dreh beeinflusst?

Jasna Fritzi Bauer: Nee, ich glaube nicht. Da wurde mir einfach nur ein neuer Kollege an die Seite gestellt. Natürlich ist es was ganz anderes und ich glaube, wir mussten die Sachen besprechen und schauen, was das Ganze sein soll. (…) Meistens hat man gar nicht die Zeit, alles gemeinsam vor der Kamera überhaupt auszuprobieren. Aber das hat alles super geklappt. Tijan und ich, wir verstehen uns gut, wir kannten uns vorher auch schon. Also wir haben noch nie zusammen gedreht, aber wir kannten uns von Veranstaltungen und haben gemeinsame Freunde. Und deshalb war das relativ easy. Er ist sehr umgänglich.

TAG24: Liv ist als Ermittlerin sehr tough. Gibt es Eigenschaften von ihr, die du selbst gerne hättest?

Bauer: Ich glaube, ich wäre gerne nicht so hart wie Liv die ganze Zeit - also in echt. Das ist mir, glaube ich zu anstrengend. Ich glaube aber, als Figur und als Ermittlerin ist das eine gute Charaktereigenschaft für sie. Und es macht ja auch Spaß, irgendwie Sachen zu spielen, wie man sonst eigentlich gar nicht ist. Deshalb würde ich mir gar nicht so gerne so viel von der Figur aneignen wollen.

TAG24: Viele Figuren im Film hüten Geheimnisse. Kannst du gut Geheimnisse für dich behalten?

Bauer: Ich hoffe. Meistens schon. Also ich finde das doof, wenn jemand einem was anvertraut. Dann sollte man auch tunlichst versuchen, das bei sich zu lassen. Ja, ich bin der King of the Secrets.