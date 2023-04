Rasanter Bremen-"Tatort": Anschnallen, bitte!

Wenn ein Auto mit qualmenden Reifen im Kreis schlittert, nennt man das im Fachjargon "Donuts drehen". © Radio Bremen / Jörg Landsberg

Bremerhaven ist einer der größten Pkw-Umschlaghäfen Europas. Riesige Frachter bringen und holen jedes Jahr bis zu zwei Millionen Autos. Doch aus einem dieser Wagen sickert Blut – ein Toter liegt im Kofferraum.



Für die Bremer Ermittlerin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 34) und ihre Kollegen gerät ihr vierter Fall zu einem Auswärtsspiel. "Jein", antwortet BKA-Analystin Linda Selb (Luise Wolfram, 35) auf die Frage, ob die Bremer Polizei überhaupt zuständig sei. Denn: Der Überseehafen in Bremerhaven ist formal Bremer Stadtgebiet.



Spuren in der Mordsache führen das Ermittler-Duo zu den jungen Auto-Tunern Marie (Luisa Böse, 23) und Gheorghe (Adrian But, 24). Sie reißen sich heimlich Autos für nächtliche Rennen unter die Nägel. Nur ist diesmal der gestohlene Wagen eine Nummer zu heiß für sie. Vor allem Marie ist ein Ass am Steuer. Sie lässt die Boliden mit qualmenden Reifen im Kreis schlittern. "Donuts" heißt dieses Manöver im Slang – und das weiß ausgerechnet Profilerin Selb. Sie wird bald nach Brüssel abberufen und kommt nur noch in Videotelefonaten vor – genauso wie der dänische Kollege Mads Andersen (Dar Salim, 45).

Liv Moormann ist in ihrer Heimatstadt Bremerhaven weitgehend auf sich gestellt. Immerhin wird sie dort als Eigengewächs akzeptiert. Zur Seite steht ihr der örtliche Kollege Robert Petersen (Patrick Güldenberg, 44), mit dem sie schon früher zusammen Dienst geschoben hat.