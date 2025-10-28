"Er kommt in 20 Sekunden, wenn ich blase": TV-Teilnehmer fassungslos über Offenheit seiner Freundin
Kreta - In der vierten Folge von "Temptation Island VIP" steht den Vergebenen das erste Lagerfeuer bevor. Da sowohl die Männer als auch die Frauen bereits ordentlich Gas gegeben haben, sorgen die Bilder bei den jeweiligen Partnern für großes Entsetzen. Vor allem Melissa und Marwin (beide 28) liefern sich einen regelrechten Wettstreit im Preisgeben intimer und fragwürdiger Details.
Als Marwin die ersten Aufnahmen seiner Freundin aus der Ladysvilla sieht, kann er gar nicht glauben, was Melissa vor allen Verführern und den anderen Teilnehmerinnen offenbart.
"Er kommt in 20 Sekunden, wenn ich blase", droppt sie vor versammelter Mannschaft eine äußerst private Info aus ihrer Beziehung. Dass dies bereits an Bloßstellung grenzt, ist nicht nur den Verführern aufgefallen.
"Das war nur ein Mal. Sie tut so, als ob sie die Göttin ist", echauffiert sich der peinlich berührte 28-Jährige. Und auch sonst zeigt sich die Berlinerin in Marwins Augen nicht von ihrer besten Seite.
Während die Annäherung mit Verführer Kevin (36) nur nebensächlich erscheint, ist das freizügige Auftreten seiner Partnerin dem eher konservativ eingestellten Reality-Teilnehmer ein größerer Dorn im Auge.
"Ich will nicht, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re", erklärt er Moderatorin Janin Ullmann (43) als Reaktion auf die gezeigten Bilder.
Temptation Island VIP: Melissa enttäuscht von Marwins Einstellung
Dass er mit seiner fragwürdigen Einstellung kein Blatt vor den Mund nimmt, stellt Marwin ohne schlechtes Gewissen auch in der Männervilla unter Beweis.
Als Verführerin Denise (25) auf die Frage nach der Anzahl ihrer Sexual-Partner mit "fünf, sechs Stück" antwortet, erwidert dieser: "Finde ich gut. Jeder Mann will eine vernünftige Frau haben."
Zudem zeigt eine nächste Szene, wie "abturnend", "ekelhaft" und "billig" der 28-Jährige die Only-Fans-Karriere seiner Freundin empfindet.
Für die vergebenen Frauen, und vor allem für Melissa, wirke Marwins Verhalten absolut respektlos. "Sowas muss ich mir immer anhören", ist die Blondine an die herablassende Art ihres Freundes schon gewöhnt.
Streaming-Tipp: Die vierte von insgesamt 14 Folgen der sechsten Staffel "Temptation Island VIP" könnt Ihr ab jetzt jederzeit bei RTL+ abrufen.
Titelfoto: Montage: RTL (2)