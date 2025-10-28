"Er kommt in 20 Sekunden, wenn ich blase": TV-Teilnehmer fassungslos über Offenheit seiner Freundin

Kreta - In der vierten Folge von " Temptation Island VIP " steht den Vergebenen das erste Lagerfeuer bevor. Da sowohl die Männer als auch die Frauen bereits ordentlich Gas gegeben haben, sorgen die Bilder bei den jeweiligen Partnern für großes Entsetzen. Vor allem Melissa und Marwin (beide 28) liefern sich einen regelrechten Wettstreit im Preisgeben intimer und fragwürdiger Details.

Die vergebenen Männer sind gar nicht begeistert vom Verhalten ihrer Frauen in der Ladysvilla. © RTL

Als Marwin die ersten Aufnahmen seiner Freundin aus der Ladysvilla sieht, kann er gar nicht glauben, was Melissa vor allen Verführern und den anderen Teilnehmerinnen offenbart.

"Er kommt in 20 Sekunden, wenn ich blase", droppt sie vor versammelter Mannschaft eine äußerst private Info aus ihrer Beziehung. Dass dies bereits an Bloßstellung grenzt, ist nicht nur den Verführern aufgefallen.

"Das war nur ein Mal. Sie tut so, als ob sie die Göttin ist", echauffiert sich der peinlich berührte 28-Jährige. Und auch sonst zeigt sich die Berlinerin in Marwins Augen nicht von ihrer besten Seite.

Während die Annäherung mit Verführer Kevin (36) nur nebensächlich erscheint, ist das freizügige Auftreten seiner Partnerin dem eher konservativ eingestellten Reality-Teilnehmer ein größerer Dorn im Auge.

"Ich will nicht, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re", erklärt er Moderatorin Janin Ullmann (43) als Reaktion auf die gezeigten Bilder.