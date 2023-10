Kader Loth macht "Temptation"-Verführern Brutalo-Ansage: "Dann habt ihr keine Eier mehr!"

Temptation Island VIP geht in die nächste Runde! In Folge 1 macht Reality-Queen Kader Loth den Verführern direkt eine brutale Ansage.

Von Nicole Reich

Kroatien – Wenn das mal gutgeht ... "Temptation Island VIP" ist zurück und stellt die Treue von vier Promi-Paaren auf den Prüfstand. In Folge 1 lernen die Vergebenen ihre neuen Mitbewohner - flirtwillige Single-Frauen und Männer - kennen. Von Kader Loth (50) gibt's gleich zum Start eine Ansage, die sich gewaschen hat.

Jana Maria (31) und Umut (26) sind das erste Paar auf "Temptation Island VIP". © Screenshot/RTL+ Es geht direkt vielversprechend los mit "Bachelor in Paradise"-Couple Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26), Pärchenname "Jamut". Noch können die beiden Händchen halten, doch schon bald werden sie für die Dauer von zwei Wochen voneinander getrennt. "Wenn wir nicht zusammen sind, dann funktionieren wir nicht gut, denn wir sind beide extrem eifersüchtig", gesteht die einstige Rosen-Lady von "Bachelor" Dominik Stuckmann. Dass die beiden trotzdem eine Fernbeziehung führen, hatte in der Vergangenheit schon pikante Situationen zur Folge. So wurde Jana ein Video zugespielt, in dem Umut einer anderen Frau im Partyumfeld verdächtig nahe kommt, sie mutmaßlich sogar küsst. Temptation Island Lola Weippert konfrontiert Nico Legat mit seinem Fremdgeh-Sex: Seine Reaktion macht fassungslos Der Ex-Kandidat von "Bachelorette" Sharon Battiste streitet den Fremdgeh-Vorwurf zwar vehement ab, darf sich auf der Insel der Versuchung jedoch nicht den winzigsten Fehltritt erlauben, wenn es nach seiner Liebsten geht.

Lorik (26) und Denise (27) haben sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Zusammengekommen sind sie aber erst nach "Ex on the Beach". © Screenshot/RTL+

Temptation Island VIP 2023: "Als Mimi reinkam, dachte ich nur Scheiße"

Mimi (29) und Yannick (28) kannten sich schon vor ihrer Rosenshow-Teilnahme, wurden aber erst durch "BiP" ein festes Paar. © Screenshot/RTL+ Ähnlich sieht es bei Lorik Bunjaku (26) aus, der mit Denise Hersing (27) seit der gemeinsamen "Ex on the Beach"-Teilnahme vor anderthalb Jahren liiert ist und nach Anordnung seiner Liebsten nicht mehr alleine feiern gehen darf. Denise habe ihn in dieser Sache mit "Killer-Blick" zum Einverständnis genötigt, gibt der Party-liebende Frauenschwarm an. "Als Mimi reinkam, dachte ich nur Scheiße", erkennt Jana die nächsten Neuzugänge, Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek (28), schon aus der Distanz. Die beiden Frauen kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen "Bachelor in Paradise"-Staffel. Jetzt hat Jana eine unschöne Vorahnung: "Mimi wird meinen Rotwein leertrinken!" Temptation Island "Temptation Island"-Nora im TAG24 Interview: "Ich bin auch alkoholfrei bumsbar" Die Vino-Verfechterin hat da schon andere Sorgen, und zwar in Bezug auf ihren Liebsten. Yannick würde es auf Nachfrage zwar stets beteuern, aber: "Ich glaube, er vertraut mir gar nicht so", mutmaßt die blonde Kölnerin. Schon in der Rosenshow war es zwischen Mimi und Yannick mehrfach zu heftigen Eifersuchtsszenen gekommen. Beste Voraussetzungen also für "Temptation Island" ...

Kader Loth (50 und Isi (52) kennen sich seit 2019. Für Isi war es "Liebe auf den ersten Blick", während der Funke für Kader erst "sehr, sehr spät" übergesprungen ist. © Screenshot/RTL+

Kader Loth entert "Temptation Island VIP", dann folgen erste Tränen

Lola Weippert (27) begrüßt die Paare in der Ladys-Villa. © Screenshot/RTL+ Als das vierte und letzte Paar zur Gruppe hinzustößt, kann Jana erneut ihren Augen kaum trauen und jauchzt bei Anblick von Kader Loth freudig auf: "Extrem cool, so richtige VIPs!" Die Reality-Queen nimmt zusammen mit ihrem Langzeit-Partner Ismet ("einfach Isi") Atli (52) an der Treuetest-Show teil. Was sie nach 15 Jahren Beziehung an dem jung gebliebenen Juwelier liebt? "Ich kann bei ihm ungeschminkt aufstehen und er erkennt mich trotzdem." Zeit für Lola Weipperts (27) Auftritt! Die "Temptation"-Moderatorin begrüßt die Paare unter der prallen Sonne Kroatiens, dann marschiert auch schon die ganz in weiß gekleidete Verführer-Schar herbei. Im Gegenzug müssen die vergebenen Männer das Feld räumen. Denise fällt die Verabschiedung besonders schwer, bei ihr fließen sogar ein paar Tränchen. Während die Männer in der zweiten Villa bereits von den Verführerinnen erwartet werden, findet das erste Abtasten zwischen den VIP-Ladys und ihren neuen Gesellschaftern statt. Und das Urteil von Kader ist brutal!

Dresscode der Verführer: Weiß wie die Unschuld. © Screenshot/RTL+

Denise bekommt bei der Verabschiedung ihres Liebsten nasse Augen. © Screenshot/RTL+

Und es kann losgehen: Die Begrüßung der Single-Männer fällt zunächst noch reichlich reserviert aus. © Screenshot/RTL+

Kader Loth läsert über "Temptation"-Verführer: "Alle so Möchtegern-Mafiosi"

"Als die Männer da alle wie die kleinen Pinguine reinkamen, alle so Möchtegern-Mafiosi, ich dachte, meine Güte", lästert die (mit Abstand) Villa-Älteste drauflos. Die 50-Jährige hatte schon zuvor klargestellt: "Mich darf man sowie nicht anfassen, ich stehe unter Denkmalschutz." In Richtung der Verführer gibt es direkt die nächste Ansage. "Unsere Schlafzimmer sind tabu für euch Jungs. Falls ihr mein Schlafzimmer betretet, habt ihr keine Eier mehr", legt Kader unter den einigermaßen bedröppelten Blicken der Treuetester los. "In dieser Hütte gelten unsere Gesetze. Entweder passt ihr euch an, oder ihr taucht ab. Wir sind ja keine 08/15-Bräute. Wichtig ist: Keine will hier schwanger nach Hause gehen." Wumms!

Kader nimmt die Verführer direkt ins Gebet. © Screenshot/RTL+

Derweil sind auch die Single-Frauen eingetroffen. © Screenshot/RTL+

Rückblende "Bachelor in Paradise": Verführerin Chanelle (26) und Denise-Freund Lorik haben bereits eine flirty Vergangenheit! © Screenshot/RTL+