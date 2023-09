Temptation Island VIP: Verführer enthüllt - eine "Bachelorette" ist unter ihnen!

2020 war sie die "Bachelorette" in der Schweiz . Weil es dort nicht mit der großen Liebe klappte, versuchte sie es ein Jahr später bei "Bachelor in Paradise" (deutsche Version) - wieder erfolglos.

Max (29, l.) war schon bei "AYTO". Phillip (27) dürften manchen noch von "Make Love, Fake Love" bekannt sein. © Montage: RTL/René Lohse

Doch auch unter den männlichen Verführern haben drei in der Vergangenheit bereits Reality-TV-Erfahrung sammeln können. Dazu zählt Maximilian (29), genannt Max, der in der vierten Normalo-Staffel von "Are You The One?" noch mit der blonden Industriekauffrau Valeria angebandelt hatte.

Außerdem war der bärtige Berufskraftfahrer aus Arnsberg 2022 bereits bei "Date or Drop" (ebenfalls mit AYTO-Moderatorin Sophia Thomalla) zu sehen.

VIP-Verführer Phillip hat hingegen schon (erfolglos) versucht, das Herz von Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love" (2022) zu erobern. Zuvor nahm er als Kandidat an der inzwischen abgesetzten Kuppelshow "Voll verschossen" mit Moderator Ralf Schmitz teil.

Beim 32-jährigen Niko - dem ältesten Verführer in der Runde der Single-Männer - schließt sich der Kreis, denn der Berliner Unternehmer stammt wie Chanelle aus dem Rosenshow-Kosmos. Sein Versuch, der "Bachelorette" von 2021 (Maxime Herbord) den Kopf zu verdrehen, endete jedoch schon am ersten Abend in Folge 1.