Gleich zwei Trennungen bei "Temptation Island VIP"?: "Das wird auseinandergehen"

Bevor sie in den letzten Party-Abend starten, werden Jana Maria (31), Mimi (29, v.l.), Denise (27) und Kader (50) zum Selbstliebe-Workshop eingeladen. © Screenshot/RTL+

Nach dem Einzellagerfeuer wird sich Lorik (26) immer unsicherer, ob er der richtige Mann für Denise sein kann. "Ich glaube, das Problem liegt wirklich bei ihr. Aber das macht mich halt traurig. Es gibt nichts, wo ich eingreifen kann, um die Beziehung zu retten", erklärt er den Verführerinnen sichtlich geknickt.

Doch viel Zeit, über das Gesehene nachzugrübeln, bleibt ihm nicht mehr. Denn schon steht die letzte Party in der Villa an. Während die Jungs dabei in Abrisslaune sind, und sogar der sonst so zurückhaltende Yannick (28) das Tanzbein schwingt, begeben sich die Frauen noch einmal auf eine emotionale Reise zu sich selbst.

In einem Selbstliebe-Workshop sollen sie herausfinden, welche negativen Glaubenssätze sie aus ihren Beziehungen mitgenommen haben.

Dabei fällt auf, dass sich zwei der Kandidatinnen offenbar schon auf mögliche bevorstehende Trennungen eingestellt haben: "Ich habe hier bei Temptation festgestellt, dass ich mich zwei Jahre komplett verstellt habe und mein Partner aus mir eine Version gemacht hat, die ich eigentlich gar nicht bin", erzählt etwa Denise (27) der Lifecoachin über ihre Beziehung zu Lorik. Und weiter sagt sie: "Ich will davon loskommen."

Und auch Jana Maria (31) scheint sich innerlich schon auf eine Trennung von Umut (26) vorzubereiten.

"Die ganze Situation mit Umut bringt mich so in die Opferrolle, und das möchte ich nicht. Ich muss einen Schlussstrich ziehen zwischen der Beziehung. Und dann kommt irgendwann der Richtige", sagt sie unter Tränen.