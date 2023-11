Verrät Denise Hersing von "Temptation Island" hier ihren Beziehungsstatus?

Braunschweig - Aktuell sind Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (26) als Paar bei " Temptation Island " zu sehen. Doch in der Show wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt - ob sie diese am Ende bestehen?

Lorik Bunjaku (26) und Denise Hersing (27) testen ihre Liebe bei "Temptation Island": Doch wird bei Instagram schon gespoilert? © RTL/René Lohse, Screenshot/Instagram/denise.hersing (Bildmontage)

Denn eines steht schon nach den ersten Folgen fest: Die beiden haben auf jeden Fall einige Baustellen, an denen sie arbeiten müssen.

So verriet Lorik den Verführerinnen in der Villa, dass er von Denise ein Feier-Verbot auferlegt bekommen habe, an das er sich aber nicht immer halte. Manchmal belüge er seine Freundin. Er sage ihr, dass es ihm nicht gut gehe, um dann heimlich mit seinen Jungs loszuziehen.

Grund genug für Denise, ihre Beziehung mit Lorik infrage zu stellen. Sie blüht bei "Temptation Island" auf, feiert selbst ihren Frust heraus - und provoziert damit Bilder, die wiederum Lorik nicht gefallen dürften.

Auf ihrem Instagram-Account lässt sich Denise von all dem aber derweil nichts anmerken. Die Dreharbeiten von "Temptation Island" sind natürlich längst abgeschlossen, ihren aktuellen Beziehungsstatus kennen Fans aber nicht.

Doch natürlich brodelt die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung schon gewaltig. Und jetzt berichtete Denise ihrer Community zudem von einem neuen Lebensabschnitt ...