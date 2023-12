Nach Trennung beim "Temptation Island"-Finale: Gibt es ein Comeback für Denise und Lorik?

Braunschweig - Nach ihrer Trennung beim finalen Lagerfeuer von " Temptation Island VIP " hat sich Denise Hersing (27) noch einmal in einer Instagram-Story zu ihrer drastischen Entscheidung geäußert.

Diesen Fragen widmete sich Denise nun in einer Instagram-Fragerunde ...

Doch gab es später noch einmal eine private Aussprache zwischen den beiden? Und was ist seit den Dreharbeiten noch alles passiert? Gab es vielleicht sogar ein Liebes-Comeback?

"Ich kann nicht ich sein, wenn ich mit Lorik bin. Er nimmt mir das, was mich besonders macht", begründete sie ihr Gefühlschaos und ließ Lorik damit fassungslos zurück.

Doch Denise war während ihrer Temptation-Zeit immer mehr klar geworden, dass sie sich in ihrer Beziehung zu sehr verändert hatte.

"Ich bin single", lauteten dort ihre letzten Worte an Lorik Bunjaku (26). Dabei hatte der sich mit Blick auf die Versuchungen in der Villa eigentlich nichts zuschulden kommen lassen.

Die beiden starteten als Paar in das Liebes-Experiment: Doch dann zog Denise den Schlussstrich. © RTL/René Lohse, Screenshot/Instagram/denise.hersing (Bildmontage)

Wobei sie zunächst betonte: "Es gibt noch das Wiedersehen und bis dahin kann ich nichts dazu sagen, was, wie, wo nach dem Lagerfeuer war oder nicht war."

Für alle Einzelheiten müssen sich Fans also noch ein wenig gedulden: Denn die Wiedersehensshow von "Temptation Island VIP" wird erst ab Dienstag, 26. Dezember, bei RTL+ abrufbar sein.

Doch Denise erklärte im Q&A zumindest, wie es zu ihrem drastischen Schlussstrich vor laufenden Kameras kam: Denn eigentlich hätte sie ihren neuen Beziehungsstatus in dem Moment noch gar nicht aussprechen wollen.

Doch sie sei von der Produktion immer wieder danach gefragt worden und habe schließlich eine Entscheidung treffen müssen. "Und dann habe ich halt aufgrund der Zeit bei Temptation entschieden. Und alles, was danach war, werdet Ihr noch sehen", teaserte Denise an. Ganz endgültig klingt ihre Entscheidung damit also noch nicht.

Andererseits konnten Follower in den Wochen danach auch sehen, wie Denise ihr Leben seit dem Format auf den Kopf gestellt hat: Während Lorik in ihren Instagram-Storys keinerlei Rolle mehr spielte, zog sie in eine neue Wohnung.

Doch sie betonte zwischendurch auch immer wieder: "Leute, NICHTS, was ich poste, ist ein Spoiler. Ihr werdet hier nichts herausfinden!"