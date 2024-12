Schwanger vom TV-Verführer: "Nachgedacht, ob wir das Kind wollen oder nicht"

Köln - Die in vielerlei Hinsicht spannendste Konstellation in der abgelaufenen " Temptation Island VIP "-Staffel lieferten sich Adrian Alian (28), seine frühere Partnerin Rebecca Ries (29) und Verführer Göktug "Gök" Göker (28), von dem sie ein Kind erwartet . Die Entscheidung, das Baby zu behalten, fiel erst nach reiflicher Überlegung.

Rebecca Ries (29, 2.v.r.) mit Verführer Göktug "Gök" Göker (28, r.), mit dem sie mittlerweile zusammen ist und ein Kind erwartet. © Screenshot/RTL+

Im Hochsommer merkte Gök, dass "irgendwas mit diesem Mädchen nicht stimmt", sagt er jetzt im Aftershow-Podcast auf RTL+. Die 29-Jährige habe öfter Heißhunger gehabt und grundlos geweint, sei wegen Kleinigkeiten ausgerastet.

Am 10. August wurde der Schwangerschaftstest gemacht, der sofort positiv war. Nach erst acht Wochen Beziehung war es ein "Schock" für Rebecca. "Ich habe ihm aus Wut und Emotionen den Test auf den Tisch geknallt und gesagt: 'Herzlichen Glückwunsch, du wirst Vater.'"

Für 2025 habe man andere Pläne gehabt, wollte sich erst mal so richtig kennenlernen, eventuell an weiteren TV-Projekten teilnehmen. "Da passt eigentlich kein Baby rein." Rebecca gibt sogar offen zu: "Ich habe darüber nachgedacht, ob wir das Kind wollen oder nicht."

Sie entscheiden sich für den Segen der Natur. Im März wollen sie zusammenziehen, aber vorher unbedingt noch zu zweit in den Urlaub. "Weil ich noch mal meine Ruhe haben will", so die 29-Jährige, die ihren Partner aktuell nur an Wochenenden sieht.