Verführerin klettert zu vergebenem Mann ins Bett: Blick auf seine Unterhose verrät alles

Portugal - Toppen diese Party-Szenen etwa alles bisher Dagewesene bei " Temptation Island "? In Folge 4 lassen die vergebenen Männer, aber auch manche ihrer Frauen alle Hemmungen sausen. Als eine leicht bekleidete Verführerin in Adrians (24) Bett krabbelt, hat der Muskelmann mit seiner körperlichen Reaktion zu kämpfen.

Die Single-Frauen empfangen die vergebenen Männer mit Party-Stimmung und viel nackter Haut. © Screenshot/RTL+

Reichlich geschockt kehren die vergebenen Frauen nach dem ersten Lagerfeuer in ihre Villa zurück. Besonders Charline (25) ist über das Verhalten ihres Partners Adrian (24) entsetzt. "Alter, der hatte 'nen Ständer, der hat sich trockenf*cken lassen, der hat mit einer im Bett geschlafen", listet sie der Gruppe die Vergehen des offenbar völlig enthemmten Fremd-Flirters auf.

Dieser wähnt sich bei seiner Rückkehr von den Feuerschalen hingegen in Unschuld - und gibt direkt beim nächsten Party-Exzess Vollgas!

So empfangen die Single-Ladys die vergebenen Männer mit der geballten Ladung nackter Haut in Mikro-Bikinis. Manche sind sogar richtig kreativ geworden und haben Panzertape als Nippel-Cover zweckentfremdet. Dann wird getwerkt, angefasst und an Schlagsahne auf nackter Haut geleckt, was das Zeug hält.

"Für die brauchst du einen Waffenschein. Du bist eine Atombombe", kann Adrian den zwei schlagenden Argumenten von Verführerin Melissa (25) immer schwerer widerstehen.

Sogar der bislang als einziger noch zurückhaltend gebliebene Adam (26) lässt sich einen Lapdance von Sächsin Nora (32) geben. "Das ist der krasseste Abend von allen 'Temptation Island'-Staffeln", bejubelt die Reality-erfahrene Romina (23, war 2022 bei "Ex on the Beach") das wilde Treiben.