Verführerin macht vergebenem Mann Mega-Szene: "Alle sehen, was du hier abgezogen hast!"

So bekommen die Männer Bilder von einer feuchtfröhlich feiernden Denise (27) zu sehen, die in der Abwesenheit von Freund Lorik (26) immer mehr aufzublühen scheint - SEHR zum Unmut ihres Liebsten, dem die "neue alte Denise" gar nicht passt.

Nachdem der allseits gefürchtete "Temptation"-Sound in der Männer-Villa ertönt ist, wird den Herren der Stunde schnell klar, was nun folgt: Es gibt das erste Schlüsselloch der Staffel!

Die Macho-Sprüche des Mannheimers sind allerdings nichts im Vergleich zu dem Verhalten, das Umut (26) an den Tag legt. Und auch seine Lieblings-Verführerin Emma (22) scheint mittlerweile komplett vergessen zu haben, dass sie sich nicht in einer Dating-Show befindet!

Nach ihrem Einzel-Lagerfeuer lässt sich Jana-Maria (31, M.) von den Frauen trösten. © Screenshot/RTL+

So macht sich Jana-Maria (31) tapfer als letzte Vergebene auf den Weg zu Lola und ahnt bereits, dass die Moderatorin keine schönen Bilder im Gepäck hat. "Ich möchte schauen, wie weit er [Umut] geht und wo seine Grenzen sind. Und ich will nicht, dass ich ihm nochmal nachgebe, deshalb sitze ich hier", erklärt die 31-Jährige zunächst, ehe Lola ihr wenig später den mutmaßlichen Off-Cam-Kuss zwischen Freund Umut und Verführerin Emma präsentiert.

"Was machen die? Was war das?", fragt Jana-Maria fassungslos und stellt klar, dass sie "so einen Mann" eigentlich nicht an ihrer Seite sieht. Ein Abbruch steht aber weiterhin nicht zur Debatte: "Ich will wissen, wie weit die gehen", erklärt sie erst noch gefasst, als wenige Augenblicke später alle Dämme brechen. Bitterlich weinend lässt Jana sich von den anderen Frauen trösten - ob das Ex-Bachelor-Babe wirklich durchhält?

Im krassen Gegensatz zur Stimmung in der Frauen-Villa ist die Lage bei den Herren (wenig überraschend) ziemlich ausgelassen: Es wird wild gefeiert, wobei Lorik und Umut mal wieder besonders herausstechen.

Dass Umut dabei ausnahmsweise auch Augen für die anderen Verführerinnen hat und sich nicht mit Flirts zurückhält, lässt bei Emma jedoch alle Sicherungen durchbrennen!