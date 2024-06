TV-Sensation: Testet diese Wollny-Tochter ihre Treue bald bei "Temptation Island VIP"?

Mit ihrem Freund Tinush Nasri ist die 25-jährige Blondine bereits seit 2018 zusammen. Beide lernten sich im Internet kennen. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Sarah-Jane unterscheidet sich vom Großteil ihrer Geschwister in einem gravierenden Punkt. Sie geht neben den Dreharbeiten für das Familien-Format tatsächlich auch noch einem geregelten Job nach.

Während Sylvana (32), Sarafina (29), Estefania (21), Lavinia (24) und Loredana (19) inzwischen auch als Influencerinnen ihr Geld verdienen, ist die 25-Jährige nach wie vor in ihrem Traumberuf als Krankenpflegerin tätig.

Bei "Die Wollnys" spielt sie deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Selbiges gilt auch für ihren Freund, den sie 2018 über die sozialen Netzwerke kennen und lieben lernte. Viel geben die beiden über ihr Privatleben allerdings nicht preis.

Neben den RTLZWEI-Stars hat "reality.shows.edits" noch weitere Namen für de neue "Temptation"-Staffel im Köcher.

So sollen auch Rebecca Ries und Adrian Alian (Bachelor in Paradise), Jessica Hnatyk und Germain Wolf (Ex on the Beach) sowie Lisa Marie Straube und Furkan Akkay (Too hot to handle) auf die Insel der Verführung ziehen.