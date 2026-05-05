Vergebene rechnet nach Abbruch mit Freund ab: "Du hast mich blamiert"

Kreta (Griechenland) - Nach Charleens frühzeitigem Abbruch ist die Reise bei " Temptation Island " auch gleichzeitig für Freund Etienne (22) vorbei. Beide müssen die Villa sofort verlassen und treffen sich zur Aussprache wieder. Es hageln bittere Vorwürfe von beiden Seiten, insbesondere von der 21-Jährigen.

Charleen (21) zeigt ihrem Freund, wie enttäuscht sie von seinem Verhalten ist. © Screenshot/RTL+

Schon beim ersten Wiedersehen zeigt die Blondine ihrem Partner die kalte Schulter. Etienne hingegen scheint verwundert über Charleens Gefühlskälte, wird jedoch sofort von ihr aufgeklärt: "Wir sitzen hier nicht, weil ich was falsch gemacht habe."

Als sich das Paar die Aufnahmen der vergangenen Tage anschaut, folgen direkt gegenseitige Anschuldigen. Vor allem Etiennes peinlicher Auftritt, in dem er vor den Verführerinnen intime Details zu einer Sexpraktik aus einer Ex-Beziehung ausplaudert, sei der Influencerin gegen den Strich gegangen: "Du hast mich blamiert!"

Auch sein offensives Verhalten gegenüber den Single-Ladys kritisiert Charleen scharf. Ihre körperlichen Annäherungen mit Verführer Musti (35) und die Vorgeschichte mit Kevin spielt sie hingegen herunter: "Das war Spaß!" oder "Ich habe niemanden angefasst".

Von ihrem Entschluss, die Show vorzeitig abgebrochen zu haben, ist die Düsseldorferin weiterhin überzeugt. "Ich gehe als Gewinnerin raus und sehe mich als gestandene und starke Frau und lasse mir auch nichts anderes einreden", so Charleen.

Und Etienne? "Ich wäre schon gern hier geblieben", gibt er zu. Wie es bei den beiden weitergeht, wird sich zeigen. "Wir haben noch viel zu bereden", resümiert der 22-Jährige.