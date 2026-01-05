Weil Verlobte sich trennen will: "Maskuliner Mann" bettelt auf Knien um Vergebung

Kreta (Griechenland) - Die diesjährige " Temptation Island VIP "-Staffel war für alle Paare eine emotionale Achterbahnfahrt. Vor allem die Beziehung von Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (34) wurde auf eine harte Probe gestellt. Nach zwei Wochen treffen die beiden beim finalen Lagerfeuer erneut aufeinander - und ihre Reaktionen auf die vergangene Zeit sowie darauf, wie es weiter gehen soll, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Vanessa Nwattu (26) musste während ihrer Teilnahme bei "Temptation Island VIP" schlimme Bilder ertragen. © RTL

"Ich fühle mich bestärkt und bereit, zum letzten Lagerfeuer zu gehen und einen Abschluss mit Aleks zu finden", verrät Vanessa vorab und lässt dabei bereits durchsickern, wie sie sich in Bezug auf ihre Partnerschaft entschieden hat.

Aleks dagegen scheint von der getrübten Stimmung seiner Freundin wohl nichts zu ahnen, begrüßt sie mit einem innigen Wangenkuss und haucht ihr auch noch "Ich liebe dich" ins Ohr. Dass die Beziehung und damit die Verlobung ernsthaft auf der Kippe stehen, will der 34-Jährige nicht so recht wahrhaben.

Als das Paar gemeinsam die Aufnahmen der vergangenen Tage auf der Insel der Versuchung sieht, versucht Aleks sein Handeln zu rechtfertigen. Er habe sich nur so benommen, weil er gedacht habe, Vanessa wolle ihn im TV bloßstellen. "Das hat mein Ego gekränkt. Ja das war peinlich, wie ein pubertierender Junge", gibt sich der Mucki-Mann plötzlich ganz kleinlaut.

Vanessa lässt sich davon nicht beeindrucken: "Dein Verhalten hat mir gezeigt, dass ich nicht die Frau bin, die du heiraten möchtest." Auf die Frage von Moderatorin Janin Ullmann (44), wie ihr Beziehungsstatus nun sei, macht Vanessa klar: "Single."

Für ihren Verlobten bricht damit eine Welt zusammen, er heult und geht sogar auf die Knie. "Bitte gib mir eine letzte Chance", bettelt der selbst ernannte "maskuline Mann" die 26-Jährige an.