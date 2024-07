Tobias Licht mischt Leipziger Zoo auf: ER ist der Neue bei "Tierärztin Dr. Mertens"

Tobias Licht (46) spielt Veterinärmediziner Dr. Matteo Berger, der ein dunkles Geheimnis mit sich rumschleppt. © ARD/Steffen Junghans

Der Schauspieler ("Betty's Diagnose") ist begeistert von der Produktion, überrascht von den Herausforderungen und froh, dass das beliebte Format doch nicht abgesetzt wurde.

So seien die Dreharbeiten für die Produktionsfirma eine große logistische Herausforderung, insbesondere jetzt im Sommer, wenn Hochbetrieb herrscht. Und auch die Arbeit mit den Tieren sei eine "Besonderheit, die ich so noch in keinem anderen Format kennengelernt habe", erklärt Licht im TAG24-Interview.

So standen neulich Dreharbeiten bei einem Okapi (Waldgiraffe) an. "Das Tier ist nicht bösartig, aber sehr schreckhaft und schon etwas älter", so der 46-Jährige. Als die Tierpflegerin dem Produktionsteam schließlich das Okay gab, "mussten wir sehr, sehr schnell und konzentriert unsere Szene durcharbeiten".

Denn in erster Linie gehe es darum, dass sämtliche Tiere "nicht über die Maße belästigt werden". Angst oder Berührungsängste, "beispielsweise wenn Affen auf einem herumspringen", hat Licht nicht.

Dennoch begegnet er seinen tierischen Spielpartnern mit Respekt, schließlich seien "es keine Kuscheltiere, und wir sind auch nicht im Streichelzoo". Und wenn er ganz ehrlich ist, könne man "in diesen Zeiten manchmal vielleicht froh sein, wenn man mit Tieren statt mit Menschen arbeiten darf".