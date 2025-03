25.03.2025 10:12 623 Harter Tobak für Tierärztin Dr. Mertens: "Jedes Mal, wenn ich mit ihr schlafen will..."

Crossover in der ARD! Am Dienstagabend taucht "Tierärztin Dr. Mertens" in der Sachsenklinik von "In aller Freundschaft" auf - samt zwei bekannten Gesichtern.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Crossover in der ARD! Am Dienstagabend taucht "Tierärztin Dr. Mertens" in der Sachsenklinik von "In aller Freundschaft" auf - samt zwei bekannten Gesichtern aus dem fiktiven Leipziger Krankenhaus. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) taucht bei "Tierärztin Dr. Mertens" auf. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans Charlotte (gespielt von Ursela Monn, 74) ist zu Hause von der Leiter gefallen, als sie die Koffer für ihren USA-Trip vom Schrank holen wollte. Sie hat sich das rechte Bein gebrochen und die Schulter verletzt, müsse aber nicht operiert werden, wie Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) berichtet. Ganz entzückt ist die Mutter von Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53), dass Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 34) ihren Kräuter-Vlog liebt. Doch diesen wird sie erst mal nicht bespielen können, hat sie doch Ruhe verordnet bekommen, damit der Knochen wieder zusammenwachsen kann. Sorgen muss sich Susanne aber auch weiterhin um den an Prostatakrebs erkrankten Mike Redmann (Matthias Komm, 58) machen. Der will seine Krankheit allein meistern und die Medizinerin, die ihren früheren Partner bereits verloren hatte, nicht belasten. Aber: "Jedes Mal, wenn ich mit ihr schlafen will, denke ich an diesen scheiß Krebs." TV & Shows Mutige Joggerin konfrontiert Spanner - und wird zur Heldin Als sie ihn für eine OP anmelden will, lehnt er ab: Es wird keinen Eingriff geben! Ein Schock für die Cheftierärztin des Leipziger Zoos. Dr. Demir erzählt Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) und ihrem Vater Georg (Gunter Schoß, 84), wie es Charlotte (Ursela Monn, 74) geht. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans Mike Redmann (Matthias Komm, 58) will Susanne mit seiner Krebserkrankung nicht belasten. © ARD/Saxonia Media Tierärztin Dr. Mertens (ARD): Neuer Veterinär macht Susanne Mertens schöne Augen Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) unterstützt Dr. Mertens im Zoo Leipzig als neuer Tierarzt. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans Derweil legt Direktor Jasper Winter (Dominik Weber, 40) dem neuen Tierarzt Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) nach kurzer Gehaltsverhandlung seinen Arbeitsvertrag vor. Warum er aus dem afrikanischen Uganda so plötzlich verschwunden ist, bleibt weiter sein Geheimnis. Er redet kryptisch: "Die Arbeit in der Wildnis ist sehr herausfordernd, spannend und hat mich immer voll ausgefüllt, aber ich hatte einfach Heimweh nach Europa." Schnell eilt er in seiner neuen Funktion Dr. Mertens zur Seite, als es um die Behandlung eines Amurleoparden geht, der apathisch im Gehege liegt und dringend operiert werden muss. TV & Shows Chinesische Studentin von Polizeisohn vergewaltigt, ermordet und von Behörden bloßgestellt Bei ihrer gemeinsamen Arbeit macht Matteo ihr immer wieder schöne Augen, was ihr natürlich schmeichelt. Geht da etwa mehr oder trennen die Mediziner Berufliches und Privates? Susanne ist entzückt von ihrem neuen Kollegen. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans TV-Hinweis: Insgesamt 13 neue Folgen der 9. Staffel "Tierärztin Dr. Mertens" aus dem Leipziger Zoo zeigt das Erste immer dienstags, ab 20.15 Uhr. In der Mediathek gibt es sie auf Abruf.

Titelfoto: ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans