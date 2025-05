"Tierärztin Dr. Mertens": Wird es jetzt endlich ernst?

Leipzig - Fans der beliebten Serie " Tierärztin Dr. Mertens " dürfen sich auch am Dienstagabend wieder auf eine neue Folge freuen. Und schon jetzt ist klar, dass es wieder richtig aufregend wird.

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) und Matteo Berger (Tobias Licht, 47) kommen sich ziemlich nahe. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) ist jedenfalls sehr froh, dass es Jonas Mertens (Lennart Betzgen, 29) besser geht und er bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.

Das Problem: Sie weiß nicht, dass Matteo Berger (Tobias Licht, 47) wegen der Anschuldigungen gegen ihn seine Approbation verlieren wird.

Allerdings hat er sich vorgenommen, ihr davon auf dem Sponsorenball zu erzählen. Wenn da nicht plötzlich eine Notfall-OP dazwischenkommen würde - wie es halt so ist.

Doch, was sich in der letzten Folge schon angedeutet hat, könnte endlich Realität werden. Fans werden sich jedenfalls freuen, die neue Episode bis ganz zum Schluss zu schauen.

Unterdessen versucht Jonas, gegenüber Gina Harzer (Amelie Hennig, 27) den starken Mann zu spielen. Er will zurück in den Dienst und sagt ihr das auch. Doch dann überrumpelt sie ihn mit einer Nachricht, mit der er nicht gerechnet hat: Sie will kein Kind mit ihm haben.

Das bedeutet für Jonas das Ende der Beziehung. Und plötzlich steht er bei Susanne vor der Tür – um zu bleiben.