"Traumschiff" auf Sparkurs: ZDF kürzt Produktionskosten mit TV-Tricks

München - Am 26. Dezember gingen im ZDF-"Traumschiff" eine Frau im roten Kleid und ein Mann im Anzug an Bord – auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches für die Serie. Doch eingefleischte Fans entdeckten schnell: Genau diese Szene war bereits in einer Folge im November zu sehen.

Florian Silbereisen (44) ist der Kapitän der MS Deutschland. © Daniel Karmann/dpa

Ebenso verwendete das ZDF diesen Szeneschnipsel für die Folge am 1. Januar, die bereits in der Mediathek zu finden ist. Gedreht wurde sie allerdings nur ein einziges Mal, wird jetzt immer wieder neu verwendet – als Sparmaßnahme.

Laut "t-online" erklärte eine Sendersprecherin den Grund für diese Entscheidung: "Die Tortenszene wird in unregelmäßigen Abständen neu gedreht, um sie auf der Höhe der Zeit zu halten – wie gerade in diesem Jahr geschehen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird sie – in veränderter Schnittfolge und aus unterschiedlichen Perspektiven – für mehrere Filme genutzt."

Beim glamourösen Finale jeder "Traumschiff"-Folge wird also kräftig gespart. Das ZDF hält sich mit Angaben zu den Kosten einzelner Szenen oder kompletten Folgen zurück.

Laut den Senderangaben entstehen jährlich 110 bis 140 Filme für TV und Streaming, ein Durchschnittsfilm kostet etwa 1,64 Millionen Euro. Zum Vergleich: Ein "Tatort" liegt bei 1,7 bis 1,9 Millionen Euro.