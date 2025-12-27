"Traumschiff" auf Sparkurs: ZDF kürzt Produktionskosten mit TV-Tricks
München - Am 26. Dezember gingen im ZDF-"Traumschiff" eine Frau im roten Kleid und ein Mann im Anzug an Bord – auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches für die Serie. Doch eingefleischte Fans entdeckten schnell: Genau diese Szene war bereits in einer Folge im November zu sehen.
Ebenso verwendete das ZDF diesen Szeneschnipsel für die Folge am 1. Januar, die bereits in der Mediathek zu finden ist. Gedreht wurde sie allerdings nur ein einziges Mal, wird jetzt immer wieder neu verwendet – als Sparmaßnahme.
Laut "t-online" erklärte eine Sendersprecherin den Grund für diese Entscheidung: "Die Tortenszene wird in unregelmäßigen Abständen neu gedreht, um sie auf der Höhe der Zeit zu halten – wie gerade in diesem Jahr geschehen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird sie – in veränderter Schnittfolge und aus unterschiedlichen Perspektiven – für mehrere Filme genutzt."
Beim glamourösen Finale jeder "Traumschiff"-Folge wird also kräftig gespart. Das ZDF hält sich mit Angaben zu den Kosten einzelner Szenen oder kompletten Folgen zurück.
Laut den Senderangaben entstehen jährlich 110 bis 140 Filme für TV und Streaming, ein Durchschnittsfilm kostet etwa 1,64 Millionen Euro. Zum Vergleich: Ein "Tatort" liegt bei 1,7 bis 1,9 Millionen Euro.
Auch bei der Sendezeit der Promis wird beim "Traumschiff" gespart
Für die Komparsen der einzelnen Szenen bediene sich die Crew an den Urlaubern der MS Amadea – dem "Traumschiff" – doch auch Teammitglieder müssen das ein oder andere Mal vor die Kamera. Auch Produktionsleiter Christian Stocklöv war bereits im TV zusehen.
Ansonsten setzt die Fernsehreihe eher auf berühmte Gesichter. Seit 2019 steuert Kapitän Florian Silbereisen (44) die MS Deutschland und hat bereits in mehr als 20 Folgen mitgewirkt. In all dieser Zeit zeigte das ZDF gerade einmal vier unterschiedliche Abschlussszenen.
Auch Alessandra Meyer-Wölden (42) und ihr Ex-Mann Oliver Pocher (47) waren bereits Gäste auf dem "Traumschiff" – allerdings nur mit einer kleinen Sendezeit. Wölden war als Yogalehrerin nur 107 Sekunden zu sehen und Pocher sogar nur magere 50 Sekunden.
Titelfoto: Montage: Daniel Karmann/dpa, Jens Büttner/dpa