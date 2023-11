Neues "Traumschiff" am Sonntag: Mit Cathy Hummels und einer süßen Überraschung

Traumschiff (ZDF): Diesmal geht es um vertauschte Töchter, Cathy Hummels und die Frage: Hat der Kapitän etwa eine Frau geschwängert?

Von Josef Kirchberg

TV - Das "Traumschiff" steuert am Sonntag Walvis Bay, eine Hafenstadt an der Küste Namibias, an. Mit dabei sind Cathy Hummels (35) und eine kleine, aber schwerwiegende Überraschung für Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42).

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42, r.) bekommt Ärger mit der Polizei. Kann Malia Bukari (Melodie Wakivuamina, 27, M.) zu seiner Entlastung beitragen? © ZDF/Dirk Bartling Nach Auslaufen des Schiffes wird nämlich in seiner Kabine ein Baby gefunden. Eine beigefügte Nachricht besagt, dass der Vater des drei Monate alten Jungen der Kapitän des Schiffes sei. Die Mutter werde das Kind in Walvis Bay wieder in Empfang nehmen. Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 59) waschen ihre Hände in Unschuld. Wer ist also der Vater? Für Parger und die Crew des ZDF-Luxusdampfers heißt es erst mal: Windeln wechseln und Fläschchen machen. Sie taufen den Jungen "Nemo" in Anlehnung an den gleichnamigen Disney-Film. TV & Shows Neue ARD-Serie: Joseph verhindert Selbstmord eines 17-Jährigen und gerät unter Mordverdacht Unter den Passagieren sind auch Geschäftsfrau Barbara Neumann (Gesine Cukrowski, 55) und ihre Tochter Lisa (Caroline Hartig, 26), die sich mit der gleichaltrigen Reiseleiterin Johanna (Pauline Werner, 27) anfreundet, die in Afrika aufgewachsen ist. Als Barbara die neue Freundin ihrer Tochter bei einem Vortrag das erste Mal sieht, verlässt sie panisch den Saal.

"Traumschiff" schippert nach Walvis Bay