Pfleger-Auflauf im Leipziger Zoo: Damit hat nun wirklich niemand gerechnet!

Als sie erst wenige Tage alt war, war das kein Problem. Jetzt wird es aber langsam Zeit, flügge zu werden. © Zoo Leipzig

Mama und Tochter sind äußerst gemütlich unterwegs und weit weg von ihrer Überraschung. Die ereilt Florian dann auf ganz andere Art und Weise, als er klarmacht, dass er sich sehr freuen würde, wenn Amei endlich mal ein bisschen auf eigenen Beinen steht.

"Ich hoffe ja ein bisschen, dass jetzt auch mal der Punkt kommt, wo sie von allein vom Rücken runterrutscht und vielleicht selber mal ihr eigenes Ding durchzieht", sagt der Pfleger so dahin.

Als hätte die junge Ameisenbärin es gehört, streckt sie plötzlich ihre Nase in die Luft und schließlich in Richtung Erde – irgendetwas hat dort ihre Aufmerksamkeit erregt. Und schwupps, so schnell kann Florian kaum gucken, da geht sein Wunsch in Erfüllung. Amei wird flügge.

Da muss natürlich zuerst ein Beweisfoto gemacht und der ein oder andere Pfleger herangerufen werden – dass Bardanas Kind selbstständig wird, ist eine kleine Sensation.

Und auch Mama selbst scheint Gefallen an ihrer neu gewonnenen Freiheit zu finden. Mit fünf Monaten kann ihre Tochter ja schließlich langsam mal erwachsen werden.