Tückischer Enkeltrick beschäftigt Soko: Betrügerin liegt tot in ihrer Wohnung!

Ist Altenpfleger Dejan Perić (Yasmani Stambader) ein Enkeltrick-Betrüger? © ZDF/MARKUS_FENCHEL

Irmgard äußert dann den Verdacht, dass ihr impulsiver Pfleger Dejan Perić (Yasmani Stambader) etwas mit den Enkeltricks zu tun haben soll. Der Vater einer Tochter habe nicht nur Geldsorgen, sondern auch das Opfer gekannt.



Ein Schlüssel, versteckt in einer Schallplattenhülle am Tatort, wirft weitere Fragen auf. Was hatte Sunny Knoll in einem Schließfach versteckt?



Während die Ermittlungen im vollen Gange sind, steckt Sibylle Beyer (Bärbel Stolz, 46) mitten in einer Ehekrise. Die Fernbeziehung mit ihrem Mann Jakob Appiah (Eugene Boateng, 38) macht der Polizeibeamten sehr zu schaffen.

Als sich dann auch noch ihr bester Freund und Kollege Jan Arnaud (Mike Zaka Sommerfeldt, 59) einmischt, ist ein Streit vorprogrammiert.