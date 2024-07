TV-Hammer! Entertainer Elton bekommt neue Show bei RTL

Moderator Elton (53) bekommt bald eine neue Spielshow bei RTL. © RTL / Willi Weber

Wie der Kölner Privatsender mitgeteilt hat, wird der gebürtige Berliner in Zukunft eine Primetime-Show bei RTL moderieren.

Dabei handelt es sich um eine Samstagabend-Spielshow die "Elton 12" heißen soll. Entwickler des Formats ist kein Geringerer als TV-Legende Stefan Raab (57). Denn hinter dem Ganzen steckt die Raab ENTERTAINMENT GmbH.

Doch worum geht es bei der Show? In sechs Sendungen treten jeweils 12 Prominente in spannenden Spielen gegeneinander an. Das Besondere: Alle 12 Teilnehmer verbindet etwas Spezielles, wie zum Beispiel ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft.

"Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch - ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren!", erklärt der 53-Jährige.

Die Aufgaben werden anspruchsvoll sein, denn die Challenges reichen von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit, bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche.