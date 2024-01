Blutiger Krimi in Halle: Skater-Talent stürzt von Brücke - doch er war schon tot

Seine Managerin und Geliebte Almut (Sina Tkotsch, 33) ist völlig geschockt. Sie erzählt Kommissarin Madeleine "Koko" Konrad (Birte Hanusrichter, 45) und Rookie Anastasia (Luise Emilie Tschersich, 25), dass er bald einen Vertrag bei einem bekannten Skater-Label in Paris unterschreiben und auch in die Stadt der Liebe umziehen wollte.

Laut Rechtsmediziner Leon Landsberg (Florian Clyde, 40) kann der junge Mann nicht von der Überführung gefallen sein - in dem Fall hätte er deutlich mehr Verletzungen als das gebrochene Genick haben müssen.

Was zunächst wie ein tragisches Unglück aussieht, stellt sich als Gewaltverbrechen heraus.

Der 22-jährige Björn Witte (gespielt von Jascha Baum, 25) ist ein aufstrebender Star in der Skaterszene. Umso mehr stehen seine Anhänger unter Schock, als er tot unter der Saalebrücke gefunden wird.

Bruno befragt auch Björns Kumpel Sven (r.), der jedoch beteuert, nichts mit dessen Tod zu tun zu haben. © ZDF/Oliver Feist

Auch Björns Kumpel Sven (Bjarne Meisel, 25) gerät unter Verdacht, etwas mit dem Tod des Skaters zu tun zu haben. Er hatte zunächst behauptet, seinen Freund zuletzt am Nachmittag des Vortags gesehen zu haben.

Doch die Handydaten des Toten sprechen eine andere Sprache: Er hat sich um 20 Uhr an einer Brücke mit ihm verabredet. Dort kam es offenbar zum Streit: Björn wollte, dass Sven offiziell die Rechte an allen Videoaufnahmen des Skaters an ihn abtritt.

Er war es, der die Videos von dessen spektakulären Tricks produziert hat, erst durch ihn sei er überhaupt erst berühmt geworden, sagt Sven. Deshalb habe er auf keinen Fall unterschreiben wollen, weshalb Björn ihm mit einem Anwalt drohte.

Unter Tränen beteuert Sven, dass sein Freund mit einem E-Scooter vom Treffpunkt abgehauen sei. Rookie Charlotte (Cheyenne Pahde, 29) findet heraus, dass er noch einmal zur Skate-Halle gefahren ist, wo er offenbar erneut auf Almut traf.

Die behauptet, Björn habe sie wegen eines Telefonats stehen lassen. Stimmt das oder hat sie ihn doch zur Rede gestellt und die Situation eskalierte?