Transsexuelle Frau wird in Restaurant bedrängt, kurz danach ist sie tot

Robert Anders will im neuen ZDF-Film der Reihe "Der Kommissar und der See" mithelfen, den Mord an einer transsexuellen Frau aufzuklären.

Von Nico Zeißler

Lindau - Heikler Fall für Robert Anders am Bodensee! Der Ex-Polizist will im neuen ZDF-Film der Reihe "Der Kommissar und der See" mithelfen, den Mord an einer transsexuellen Frau aufzuklären.

Kaja Johansen fragt nach einem Tisch. © ZDF/manju.de Werner Eberle, Vorstand der "Schellengeister Narrenzunft", ist verstorben. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen, wird sein Sarg von Faschingsfreunden in bunten Gewändern und mit gruseligen Masken durch Lindau getragen. Der pensionierte Polizist Robert Anders (Walter Sittler, 70) trifft dabei zufällig auf den ebenfalls verkleideten Hannes Buck (Gerhard Wittmann, 59), einen früheren Schulfreund. Er lädt ihn am Abend auf ein gemeinsames Bier ein, was Anders aber dankend ablehnt. Dann wird zu späterer Stunde Kaja Johansen (Ilonka Petruschka, 50) in der Lindauer Nacht von einem Narren verfolgt. Sie rennt durch verwinkelte Gassen, landet schließlich in einem Restaurant. Dort ist auch schon Robert Anders und lässt es sich schmecken. Da für Johansen kein Tisch frei ist, erlaubt der Ex-Kommissar ihr, sich zu ihm zu setzen. Am nächsten Morgen klingelt Ermittler Martin Keller (Dominik Maringer, 45) seine Kollegin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld, 31) aus dem Bett - eine weibliche Leiche wurde im Brunnen des Altmarkts gefunden.

Robert Anders bittet die Transsexuelle an seinen Tisch. © ZDF/manju.de

Der Kommissar und der See: Transsexuelle Heimkehrerin wurde in Restaurant angemacht

Renate Eberle hat nicht nur ihren Mann, sondern nun auch ihr transsexuelles Kind verloren. © ZDF/manju.de "Gestorben ist sie höchstwahrscheinlich an einem Schädelbasisbruch", weiß Rechtsmediziner Dr. Herbert Hämmerle (Murali Perumal, 45) zu berichten. "Den Todeszeitpunkt schätze ich auf irgendwas zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens." Hämmerle kann zudem ausschließen, dass Fundort gleich Tatort ist. "Da würde die Wunde anders aussehen und im Brunnen wäre mehr Blut." Anders erfährt von dem Leichenfund und berichtet Wagner von einem Vorfall in dem Restaurant. Dort hatte ein Narr die Frau angemacht, ist ihr körperlich näher gekommen. "Hallöle, wer bist denn du? So lange Beine und wir kennen uns noch gar nicht. Bist neu in der Stadt? Soll ich dir mal alles zeigen?" Kaja Johansen stieß ihn weg, bevor Gelächter bei seinen Narren-Freunden ausbrach. Denn Johansen ist eine Transsexuelle, die nach eigener Aussage nach Lindau zurückkommen musste - nur warum? Und wer tötete die Brünette?

Lösen Martin Keller und Annika Wagner den Fall? © ZDF/Patrick Pfeiffer