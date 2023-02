Kroatien-Krimi: Reiter mitten in der Nacht an idyllischem See erschossen

Split (Kroatien) - Im 13. "Kroatien-Krimi" der ARD wartet auf die Kommissare Stascha Novak und Emil Perica der Mord an einem Mann. In der Familie seiner Ex-Frau gibt es abgrundtiefen Hass, gegenseitige Vorwürfe und weitere Verbrechen!

Während die Spurensicherung am Tatort läuft, kann der davongelaufene Denis von seiner besorgten Mutter unversehrt in der Steppe aufgespürt werden.

Denis (l.) erzählt, was er gesehen und gehört hat. © ARD Degeto/Constantin TV/Conny Klein

Zurück am elterlichen Haus angekommen beschuldigen sich Ana und Bruder Niksa gegenseitig des Mordes.

Als dann Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat, 44) und ihr Kollege Emil Perica (Lenn Kudrjawizki, 47) zur Befragung auf die Ranch kommen, erzählt Ana von einem Streit mit ihrem Ex, nachdem sie ihm von einer anstehenden Hochzeit mit ihrer Partnerin Sam berichtet hatte.

Denis versucht, sich an den Mord zu erinnern: "Mein Vater ist auf einmal ausgerastet. Er hat jemanden angeschrien und eine Waffe gezogen. Ich konnte nichts erkennen, aber scheinbar war da noch jemand. Ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich war."

Weitere Ermittlungen ergeben, dass es 2010 auf der Ranch einen Todesfall gab. Damals erfasste Niksa beim Rangieren mit einem Pferdeanhänger einen weiteren Bruder. Dass Schwester Ana ihn damals Mord unterstellte, erklärt die weiterhin angespannte Beziehung zueinander.

Am Tatort treffen die Kommissare Franjo Tudic (Simon Böer, 48) an, der scheinbar etwas sucht. Nur was? Wieso kommt es in einem Stall später zu einem lebensgefährlichen Brand? Und wer hat den Todesschuss abgegeben?