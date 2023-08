Für seinen Sohn? Chauffeur hat millionenschwere Koks-Menge im Kofferraum

Berlin - Die 4. Staffel der ARD-Anwaltsserie "Die Heiland" steht in den Startlöchern. Im ersten Fall am Dienstag geht es um einen mutmaßlichen Drogenkurier, der eine millionenschwere Kokainlieferung zu verantworten haben soll.

"Das klärt sich", versichert er, "ich habe ja eine Anwältin. Alles, was ich mache, mache ich für Niko", versucht Goran den gemeinsamen Sohn (Benedikt Jenke, 14) als Ausrede für seine Fehler zu benutzen.

"Ich weiß Bescheid, Heiko hat mich angerufen. Von wegen nur ein Unfall - scheiß Drogen", schreit sie ihn an. Mit Heiko ist Heiko Ronsiek (Sascha Nathan, 46) gemeint. Er ist der Inhaber eines Limousinen-Services und beschäftigt dort unter anderem Goran.

Und so beginnt die 1. Folge "Kleine & große Fische": Laura Parlov (gespielt von Laura Lippmann, 34, zuletzt als Nicole Berger bei GZSZ ) fährt mit ihrem gelben Skoda Citigo zu einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg, vor dem Goran Parlov (Kai Schumann, 47) steht.

Limousinenservice-Chef Heiko Ronsiek (r.) macht sich verdächtig. © ARD/Rudolf Wernicke

Heiland lenkt den Verdacht vielmehr auf den peruanischen Konsul Enrique Peininger (Cuco Wallraff, 60) und dessen Sohn Felipe (Vincent Kerschbaum), die von Parlov vom Flughafen abgeholt wurden und in der Limousine saßen, als dieser die Vorfahrt genommen und gerammt wurde, woraufhin die elf Kilogramm Koks im Wert von 1,5 Millionen Euro zum Vorschein kamen.

Goran Parlov sagt der Verteidigerin, dass sich die Peruaner überraschend selbst um die Verladung des vor der Flugreise nicht überprüften Gepäcks in den Kofferraum gekümmert hätten.

Später kommt heraus, dass Diplomaten-Sohn Felipe schon einmal zugekokst in Erscheinung getreten ist und offensichtlich ein Drogenproblem hat.

Limousinenservice-Chef Ronsiek ist hingegen sauer auf Parlov, dass dieser eine Anwältin in sein Geschäft geschleppt hat. "Du weißt, was auf dem Spiel steht", sagt er. Was meint er damit? Es kommt heraus, dass seine Fahrtenbücher mehrere Lücken aufweisen.

Während Heiland und Assistentin Tilly Vogel (Sina Reiß, 38) entlastende Indizien zugunsten Parlovs suchen, wird die Anwältin von einer beruflichen Entscheidung ihres Partner Rudi Illic (Aleksandar Jovanovic, 52) überrascht.