09.10.2023 06:32 Die Toten vom Bodensee: So dramatisch wird der ZDF-Krimi

Hochspannung im ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee"! Am Montagabend ermittelt Micha Oberländer in einem Mordfall, in dem er selbst involviert zu sein scheint.

Von Nico Zeißler

Bregenz (Österreich) - Hochspannung im deutsch-österreichischen Krimi "Die Toten vom Bodensee"! Am Montagabend ermittelt Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer in einem Mordfall, in dem er selbst involviert zu sein scheint. Micha Oberländer (M.) mit seiner neuen österreichischen Kollegin Luisa Hoffmann. © ZDF/Lukas Gnaiger Der deutsche Kommissar Micha Oberländer (gespielt von Matthias Koeberlin, 49) und seine neue österreichische Kollegin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch, 33) werden zu einem Leichenfund an einer Landstraße gerufen. Der Tote - Jonas Merlau (Yasmani Stambader) - wurde höchstwahrscheinlich von einem Auto erfasst. "Irgendwann zwischen 23 und 0.30 Uhr. Multiple Knochenbrüche, massive innere Verletzungen", berichtet Rechtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl, 42). Oberländer verschweigt den anderen, dass er dem Toten schon einmal begegnet ist, hat allerdings auch Erinnerungslücken. An der Unfallstelle finden sich weder Reifen- noch Bremsspuren, was gegen die Unfalltheorie spricht. Mit Freundin Aisha Takim (Cansu Tosun, 35) kam Merlau an den Bodensee, um sich mit dem Verkäufer eines Segelboots zu treffen. Der tauchte aber nicht auf, was den Interessenten wütend machte, woraufhin er sich mit seiner Partnerin stritt. Unter Mordverdacht inhaftiert: Micha Oberländer. © ZDF/Patrick Pfeiffer Die Toten vom Bodensee (ZDF): Ist Micha Oberländer der Mörder? Oberländer eilt seiner Tochter zu Hilfe. © ZDF/Patrick Pfeiffer Nach einem Streit eine Nacht unterzutauchen sei nicht außergewöhnlich, behauptet Takim, die weiß, dass ihr Freund 15.000 Euro bei sich hatte, die nicht bei seiner Leiche gefunden wurden. Wurde das Paar also nur an den Bodensee gelockt, um ihm das Geld abzunehmen? Aaron Lambi (Adam Venhaus, 45), der Angestellte des zum Restaurant umgebauten alten Fährschiffs, erinnert sich an einen Streit am Vorabend zwischen Jonas Merlau und einem noch unbekannten Mann - vielleicht dem Fake-Verkäufer? Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek (Hary Prinz, 58) steht danach unter Anspannung. Weil mutmaßlich von Oberländers VW Bulli abgesplitterte Lackspuren auf der Kleidung des Toten gefunden werden, gerät der Polizist unter Verdacht, der sich sogar noch weiter festigt. Am Ende ist es Komlatschek, der sich im Gegensatz zu Hoffmann für Oberländers Unschuld einsetzt. Und seine Tochter Luna (Fiona Katharina Neumeier) gerät sogar noch in Lebensgefahr. Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek zückt seine Dienstwaffe. © ZDF/Patrick Pfeiffer Den neuen Krimi "Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb" zeigt das ZDF am Montag (9. Oktober) ab 20.15 Uhr. In der Mediathek gibt's den Film schon jetzt.

Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Patrick Pfeiffer