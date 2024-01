Laubbläser zu laut! Eskalierte hier ein Nachbarschafts-Streit?

Berlin - Neuer Fall für die ZDF-Ermittler von " Ein starkes Team ": In einer Berliner Reihenhaussiedlung wird ein Mann während der Gartenarbeit erschossen. Was nach einem eskalierten Nachbarschaftsstreit aussieht, entwickelt sich auch für die Kommissare zu einem gefährlichen Unterfangen.

Kai-Uwe Benrath wurde beim Laubblasen erschossen. © ZDF/Katrin Knoke

Ein herbstlicher Morgen am Wochenende. Patrick Krämer (gespielt von Mirco Reseg, 51) liegt mit seiner Frau noch im Bett. Er wird jäh aus dem Schlaf gerissen, als Nachbar Kai-Uwe Benrath (Ralf Tempel) um Punkt 9 Uhr den Gehweg mit einem Laubbläser säubert. "Den Kerl bring' ich um", ärgert sich Krämer.

Er zieht sich seinen Bademantel über, läuft wütend auf die Straße und will den Krawallmacher zur Rede stellen. Der ist allerdings tot. Erschossen von einem Scharfschützen aus einem der Nachbarhäuser.

Otto Garber (Florian Martens, 65) wundert sich über die Brutalität. "Ick bin ja och dafür, dass die Dinger verboten werden. Aber deswegen gleich jemanden erschießen?", fragt sich der Kriminalhauptkommissar.

Der Schuss, das wird schnell ersichtlich, wurde aus einem noch immer offen stehenden Fenster in Tatortnähe abgegeben. Die Hausbesitzer scheiden als Täter aus, befinden sich seit zwei Wochen im Urlaub auf den Kanaren. An ihrer Eingangstür gibt es dafür Einbruchsspuren.

Der Täter hat sich offenbar die gesamte Nacht in dem Haus aufgehalten und Handschuhe getragen. Allerdings wurden seine Fingerabdrücke an der Klospülung und am Wasserhahn im Bad sichergestellt.